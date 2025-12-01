IKEA s’uneix a la SEN, a la URJC i al CIBEROBN en una recerca pionera sobre hàbits alimentaris, tecnologia i emocions entorn a la taula. L’empresa sueca impulsa dos nous projectes que parteixen d’una aliança públic-privada, i abastaran des de patrons alimentaris fins a la resposta cerebral en diferents contextos de preparació i consum dels aliments.
Quins comportaments i emocions experimenten les persones en la llar, en la cuina, entorn a la taula o quan prolonguen la sobretaula?, com influeixen factors com el tipus d’aliments, la companyia o l’ús de pantalles en l’experiència de menjar? Aquestes són algunes de les preguntes que abordarà la recerca conjunta entre IKEA, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Universitat Rei Joan Carles (URJC) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) de l’Institut de Salut Carles III.
Aquesta iniciativa, amb un enfocament interdisciplinari que combina neurociència, psicologia i nutrició, té com a objectiu explorar com influeixen els hàbits socials i alimentaris, així com l’entorn domèstic, en el comportament humà i la salut.
La recerca que es posa ara en marxa i que preveu tenir resultats en el primer trimestre de 2026, serà una exploració centrada en un camp de coneixement que no s’ha estudiat abans des d’una perspectiva científica: el comportament i les emocions que la població espanyola experimenta al voltant de la cuina, el menjar i hàbits entorn de la taula dins de la llar. En paraules de Berta maderaMadera, responsable d’estudis d’IKEA “volem convidar a la reflexió i a la mobilització, però sempre des del rigor; unir-nos a experts d’aquesta envergadura creiem que és clau per a llançar xifres útils que ens ajudin a posar l’accent en una situació actual i fer passos cap a la solució. Creiem que des de la llar podem fomentar una vida millor per als individus i la societat”.
Per a això, es duran a terme dos estudis: un liderat per la SEN i la URJC, en el qual s’analitzarà la resposta cerebral mitjançant equips biomètrics i intel·ligència artificial en diferents contextos de preparació i consum d’aliments; i un altre liderat per CIBEROBN, en el qual exploraran patrons alimentaris i l’ús de pantalles durant els menjars. Per a IKEA, conèixer el comportament dels espanyols en les llars és molt rellevant i, per a això, utilitza tant estudis interns com associacions amb partners especialitzats que puguin endinsar-se en territoris més desconeguts.
“Aquest nou projecte, fruit de la col·laboració públic-privada, pretén aportar evidència científica sobre com l’entorn de la llar i els hàbits de vida influeixen en la nostra salut. Comprendre aquestes dinàmiques pot ajudar-nos a prendre consciència i millorar el nostre benestar”, assenyala el Dr. Fernando Fernández-Aranda, investigador del CIBEROBN. “Per a la SEN és un plaer col·laborar amb CIBEROBN, la URJC i IKEA en la cerca de les importants implicacions que té un acte tan humà, com és cuinar i gaudir del menjar, i permetre’ns analitzar tots els aspectes emocionals i neurocientífics que hi ha darrere”, comenta Jesús Porta-*Etessam, President de la SEN.
RECERQUES COMPLEMENTÀRIES
Així doncs, els dos nous projectes es posen en marxa de manera complementària amb l’objectiu d’aportar una fotografia dels hàbits, comportaments, emocions i sentiments de les persones entorn de la cuina i la taula.
La SEN i la URJC durà a terme un estudi de camp amb equips biomètrics i intel·ligència artificial per a detectar la resposta cerebral i el benestar emocional que produeix preparar menjar a casa, consumir menjar precuinat, menjar solos, acompanyats o utilitzant dispositius mòbils. “Des de la Societat Espanyola de Neurologia, i des del camp de la neurociència sabem que l’acte de cuinar i compartir un menjar actiu àrees cerebrals relacionades amb la recompensa, l’empatia i el benestar. Analitzar com canvien aquestes respostes a nivell neurofisiològic en entorns digitals o solitaris ens ajudaran a entendre millor l’impacte de l’estil de vida actual en la salut cerebral”, explica el Dr. Jesús Porta-*Etessam.
“Vivim cada vegada més connectats, però també més aïllats. Aquest estudi pioner combina intel·ligència artificial i tecnologia biomètrica per a analitzar com la cuina i els hàbits que l’envolten també poden ajudar-nos a reconnectar emocionalment en un món hiperconectado”, destaca Ana Reyes, Catedràtica de Comercialització i Recerca de Mercats en la URJC.
De manera complementària, el personal investigador del CIBEROBN analitzarà patrons alimentaris mitjançant entrevistes i enquestes. “Abordarem no sols quins aliments es consumeixen i com es preparen, sinó també les condicions en les quals es realitzen aquestes activitats, incloent-hi factors com el temps, l’entorn, els rituals socials o familiars, i com influeix l’ús de pantalles en tot això”, apunta el Dr. Fernández Aranda, que considera “molt rellevant el fet d’integrar factors ambientals, socials i culturals en l’estudi dels hàbits alimentaris”. Aquest enfocament pot contribuir a entendre millor el comportament humà i obrir noves línies en recerca en salut cerebral, mental i hàbits de vida.
El projecte exemplifica la necessària col·laboració entre els diferents agents públics i privats: empresa, societats científiques, universitats i centres de recerca per a aconseguir resultats rellevants per a la societat. Des de l’empresa sueca comenten que “aquesta aliança permetrà traslladar el rigor científic a l’estudi de la vida quotidiana en un àmbit fins ara poc explorat: la confluència entre els aliments, l’experiència social i la resposta cerebral”. Els resultats es donaran a conèixer en el primer trimestre de 2026 i s’espera que aportin una radiografia sense precedents dels hàbits i emocions dels espanyols entorn de la taula.