IKEA organitza una votació per portar un monument suec a Parc Europa

IKEA llança un concurs destinat a persones grans que resideixin al Corredor del Henares, a la Comunitat de Madrid, amb la intenció d’aportar una icona de la cultura sueca al Parc Europa. Així, a partir d’avui i fins al pròxim 10 de maig, es podrà participar a través d’aquest web on estarà oberta una votació entre tres opcions: cavall de Dalecarlia, Järnpojke i Monument of the Northernmost of Sweden. Entre tots els participants se sortejaran 5 targetes regal de 100 euros per fer servir a la nova botiga d’IKEA Torrejón o en compres en línia.

Es tracta d’una votació en línia que va ser el mateix sistema que ja va utilitzar el 2011 amb l’obertura d’IKEA Valladolid on es va demanar als val·lisoletans que escollissin el nom del carrer on estaria ubicat el centre i que va resultar ser ‘Em falta un cargol’.

El cavall Dalecarlia, procedent de la província sueca de Dalecarlia, ha esdevingut tot un símbol de Suècia. El cavall era un animal molt valuós, un amic fidel i treballador que podia estirar grans càrregues de fustes als boscos durant els mesos d’hivern i, a l’estiu, ajudava les tasques del camp.

Järnpojke és una escultura ubicada a Estocolm, la capital de Suècia. A causa de les seves reduïdes dimensions (fa 15 centímetres d’alçada) és considerada una atracció turística “secreta”, a més de ser el monument públic més petit de la ciutat.

Monument of the Northernmost of Sweden: situat a Karesuando, la localitat més septentrional del país, indica les distàncies a diferents punts emblemàtics del món. A la nostra rèplica, evidentment, no faltaria la distància a Torrejón de Ardoz.

Segons IKEA, la intenció és escoltar la societat de la zona per conèixer els seus interessos i aportar un element suec a la ciutat en el context de l’obertura de la nova botiga IKEA Torrejón demà dimecres, 26 d’abril.

IKEA obrirà demà la nova botiga a Torrejón de Ardoz, la primera botiga d’aquestes característiques a obrir les portes a Espanya. “Situada al centre comercial Parque Corredor, aquesta obertura suposa un pas més en la ferma aposta de la companyia sueca pel mercat madrileny i té com a objectiu apropar el disseny i la inspiració a la ciutadania del nord-est de la Comunitat de Madrid”, va assenyalar la companyia.

Amb una inversió de 10 milions d’euros, aquest nou establiment compta amb una plantilla inicial d’unes 130 persones, la meitat procedents de la zona del Corredor del Henares, i suposarà la creació d’uns 70 nous llocs de treball directes. Aquest equip es podrà incrementar al llarg de l’any en èpoques de més demanda.

IKEA té la intenció que la plantilla d’aquesta nova botiga a Torrejón de Ardoz sigui el reflex de la societat madrilenya, apostant per la diversitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats a tots els nivells dels llocs de responsabilitat els lideren dones.

“La nova botiga estarà ubicada a un local de 7.500 metres quadrats, dels quals 5.400 metres quadrats són comercials, a l’entrada principal del centre comercial. Es tracta de la primera botiga d’aquesta mida i format que la companyia obre a Espanya on vol oferir la mateixa experiència i inspiració d’IKEA al complet”, indica.

Hi haurà 2.500 productes per emportar-se en el moment encara que s’exposaran més de 5.000 productes de totes les àrees de la llar. Tot i això, els visitants podran accedir al 100% del catàleg d’IKEA a través del servei Order & Collect, amb el qual podeu demanar-los a la botiga i recollir-los allà mateix o rebre’ls a domicili l’endemà; i el servei Click & Collect, pel qual podeu comprar en línia a la pàgina web o l’aplicació mòbil i recollir-los a la botiga.

Dins d’aquestes dinàmiques de compra multicanal i amb la intenció d’oferir una experiència interactiva i amb més agilitat i estalvi de temps, s’ha previst que també a la botiga mateixa es pugui comprar a través de l’aplicació d’IKEA i, més concretament, de la funcionalitat Scan & Go, que genera en el moment un codi QR per abonar a la caixa i retirar la compra a la zona de recollida.

La nova botiga de Torrejón de Ardoz comptarà també amb una zona de restauració, anomenada Swedish Deli, de més de 500 metres quadrats, amb capacitat per a més de 100 persones assegudes i que oferirà més de 130 especialitats d’IKEA Food. Un espai on el client podrà gaudir de la gastronomia sueca, demanar menjar per emportar o comprar-lo i gaudir-lo en el moment.

MADRID

Aquesta nova obertura s’emmarca dins del pla d’expansió d’IKEA, on precisament el mercat madrileny és, juntament amb Catalunya i Andalusia, un dels focus prioritaris de creixement de la companyia a Espanya. De fet, IKEA té previst obrir una desena de punts de contacte els pròxims dos anys amb el client a la Comunitat de Madrid, amb una previsió d’ocupació d’aproximadament 450 persones.

IKEA, “com a part de la seva aposta per la accessibilitat, té la intenció que hi hagi un punt de contacte físic a menys de 15 minuts caminant o amb cotxe de qualsevol madrileny, per això compta amb fins a cinc formats que li permeten arribar a noves zones i estar més a prop dels consumidors d’una forma més funcional i especialitzada”, va afegir.

IKEA Torrejón serà la sisena botiga d’IKEA a Madrid, juntament amb els seus grans establiments a Alcorcón, Eixample de Vallecas i Sant Sebastià dels Reis; les seves dues botigues urbanes de Goya i Las Rozas. A aquesta obertura se sumarà la ja anunciada botiga d’IKEA a Leganés per a l’estiu, al centre comercial Westfield Parquesur, així com l’espai de planificació que té al carrer Fuencarral i els diferents punts de recollida ubicats a Las Rozas i als barris de Goya, Ambaixadors, Tetuan i Chamberí.