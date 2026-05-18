IGNITE Copilot incorpora un agent d’IA conversacional per a transformar la planificació didàctica dels docents

IGNITE Copilot, la plataforma d’intel·ligència artificial dissenyada per a professors i centres educatius, ha integrat un agent d’IA conversacional que redefineix la forma en què els docents planifiquen la seva activitat pedagògica. Aquest llançament, que es produeix en el context del Dia Internacional de la Intel·ligència Artificial, posiciona a IGNITE Copilot com un veritable copilot intel·ligent, disponible en qualsevol moment i adaptat a les necessitats de cada professor.
Aquest nou agent permet al docent expressar-se amb les seves pròpies paraules. El sistema comprèn el context, interpreta les necessitats pedagògiques i ofereix respostes accionables a l’instant. “És com tenir un copilot que coneix la teva matèria, el teu nivell i la teva manera de treballar”, el descriuen Jordi Carrasco i Ignacio Aso, directors del projecte. “Volem que el professor arribi al dilluns amb totes les seves classes planificades, sense hores extra”, afegeixen.
L’agent acompanya al professor en tot el cicle, des dels objectius d’aprenentatge fins a la seqüenciació de continguts, la proposta d’activitats i l’alineació amb el currículum oficial. Pot treballar a escala d’una sessió, una unitat didàctica o un trimestre complet, adaptant-se al nivell educatiu i l’assignatura. A diferència d’altres assistents de propòsit general, ha estat ajustat amb criteris pedagògics, garantint així una coherència amb les bones pràctiques docents i els marcs curriculars vigents.
El desenvolupament tècnic ha estat liderat per Paul Daniel, Lead Programari Engineer del projecte, qui ha dirigit l’arquitectura de l’agent amb focus en la fluïdesa de la interacció i la integració pedagògica. “El repte no era només construir un agent capaç, sinó un que aprengués progressivament i parlés l’idioma del docent”, va assenyalar Daniel. El nou agent ja està disponible per a tots els usuaris de la plataforma, sense configuracions addicionals.
En aquest Dia Internacional de la Intel·ligència Artificial, el sector ‘EdTech’ defensa que la IA ja és present en l’ensenyament com a aliada del professor per a facilitar la seva aplicació pedagògica. Segons l’estudi “Educar en l’era de la Intel·ligència Artificial” de Empantallados i Gad3, el 80% dels docents a Espanya ja ha utilitzat eines d’intel·ligència artificial generativa, i 6 de cada 10 professors consideren que “la IA està molt present en la seva pràctica educativa”. No obstant això, encara hi ha un llarg recorregut en la implantació efectiva d’aquesta tecnologia en les dinàmiques dels docents.
Segons dades del sector, els professors dediquen fins a un 30% de la seva jornada a tasques de planificació. IGNITE Copilot aspira a reduir aquest temps de manera significativa, prometent un estalvi d’entre sis i quinze hores setmanals i alliberant el docent per al que realment importa: ensenyar.
La plataforma, que es presenta com “el ChatGPT per a professors”, aporta una solució web per a la generació de continguts i recursos didàctics, adaptada a la normativa vigent de les diferents comunitats autònomes i a la LOMLOE, a més d’estar alineada amb estàndards internacionals d’educació. Amb més de 22.000 docents registrats i presència en més de 150 centres educatius a Espanya i Llatinoamèrica, IGNITE Copilot es posiciona com la plataforma d’intel·ligència artificial educativa líder dissenyada específicament per al docent hispanoparlant.