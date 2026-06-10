IE University, la Universitat Alfons X el Savi (UAX) i la Universitat Pontifícia Comillas repeteixen al capdavant de la llista d’universitats privades més ben valorades per les empreses elaborada per Forbes. Aquest rànquing anual recull les institucions que millor estan connectant els seus estudiants, des del primer any de carrera, amb les organitzacions que definiran la seva trajectòria professional.
La universitat espanyola travessa un dels moments de transformació més importants de la seva història recent. La irrupció de la intel·ligència artificial, l’acceleració de la digitalització i la creixent exigència de perfils professionals flexibles, amb capacitat d’adaptar-se a noves disrupcions i amb una cultura de formació contínua al llarg de la vida professional, han impulsat les institucions d’educació superior privades a replantejar el seu model de relació amb les empreses. En el nou context laboral, la formació és una peça clau i la col·laboració universitat-empresa ha deixat de ser un complement per convertir-se en l’eix vertebrador de la proposta de valor educativa.
Amb aquest teló de fons, Forbes publica una nova edició de la seva llista de les 10 universitats privades més ben valorades per les empreses, identificant les institucions que millor han sabut respondre a aquest repte. Entre els criteris d’avaluació destaquen la concepció de metodologies i propostes pedagògiques que integren les empreses com a agents actius en la formació; el desenvolupament de projectes en col·laboració amb el sector privat; i la capacitat de les institucions per alinear les seves titulacions i recursos educatius amb les necessitats reals del mercat.
IE University encapçala el rànquing per la seva consolidada posició com a referent internacional en formació per a la innovació i l’emprenedoria. Amb campus a Madrid —on destaca la Torre IE, un hub d’aprenentatge avançat de 35 plantes que integra intel·ligència artificial i realitat virtual a les seves aules i laboratoris—, aquesta institució destaca especialment per la seva xarxa global d’alumni i la seva capacitat per atreure talent internacional. L’estreta vinculació amb grans corporacions i el seu model d’aprenentatge aplicat reforcen la seva posició de lideratge.
La Universitat Alfons X el Savi (UAX) destaca pel seu model educatiu connectat amb la realitat empresarial, amb taxes d’ocupabilitat al voltant del 95%. Amb més de 10.000 convenis amb companyies com CaixaBank, LALIGA o IBM, la UAX ha apostat per la metodologia UAXmakers, basada en projectes reals desenvolupats en equips multidisciplinaris conjuntament amb empreses col·laboradores. A més, instal·lacions com l’Aerolab i els tallers de Talgo i Sacyr al seu campus de Villanueva de la Cañada, així com el Campus de Chamberí (Madrid), que acull la Facultat de Business & Tech, reflecteixen aquesta vocació pràctica.
La Universitat Pontifícia Comillas completa el podi recolzant-se en dècades de relació històrica amb grans empreses, despatxos, consultores i entitats financeres. A través de les seves escoles més reconegudes —ICADE, referent en Dret i Ciències Econòmiques, i ICAI, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria—, Comillas ha articulat més de 3.000 convenis amb empreses de l’IBEX 35 i multinacionals com Iberdrola, Repsol o P&G. Aquesta vinculació es materialitza en programes de pràctiques d’alt nivell, projectes vinculats a les seves escoles i iniciatives com Comillas Emprende, que reforcen la connexió entre la institució i el teixit empresarial des dels primers anys de carrera.
El rànquing es completa amb la Universitat Europea i CUNEF en quarta i cinquena posició, respectivament. La Universitat de Navarra, ESIC Business & Marketing School, la Universitat CEU San Pablo i la Camilo José Cela tanquen la classificació.