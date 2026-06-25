Forbes ha publicat la llista de les escoles de negocis que millor estan responent al repte de formar els líders empresarials per integrar la intel·ligència artificial en l’estratègia corporativa i impulsar la innovació i la competitivitat de les seves empreses. En aquesta classificació destaquen IE Business School, ESIC Business & Marketing School i The Valley Business & Tech School en les tres primeres posicions, valorant la seva oferta formativa, la metodologia d’aprenentatge i els espais d’experimentació tecnològica de què disposen.
La irrupció de la IA està reconfigurant el mapa de competències directives a escala global. Segons el Fons Monetari Internacional, prop del 40% dels llocs de treball a nivell mundial estaran exposats a l’impacte de la IA, una xifra que pot arribar al 60% en les economies avançades. D’altra banda, el Fòrum Econòmic Mundial, en el seu informe Future of Jobs, identifica el pensament analític, les habilitats digitals i la IA com algunes de les competències més demandades en els propers anys.
En aquest context, el paper del directiu està vivint una transformació profunda. La IA està canviant la manera com els líders analitzen la informació, prenen decisions i gestionen equips. Els directius ja no només han d’entendre la tecnologia, sinó que han de ser capaços d’integrar-la en l’estratègia, interpretar-la de manera crítica i utilitzar-la com a palanca per generar eficiència, innovació i avantatge competitiu.
Davant d’aquest escenari, les escoles de negocis han accelerat el redisseny de la seva oferta formativa per donar resposta a la demanda de formació dels executius. Forbes ha destacat 10 escoles en una llista que ha tingut en compte la integració de la IA en la proposta educativa, la metodologia d’aprenentatge per a directius i les instal·lacions i espais d’experimentació tecnològica a disposició dels professionals.
En el top 3 destaquen IE Business School, amb una oferta que combina bootcamps com Artificial Intelligence & Data Science for Business, programes per a directius com el de Direcció en Data, Analytics & Intel·ligència Artificial i iniciatives integrades en els seus MBAs i programes d’alta direcció. L’escola busca que els líders entenguin com aplicar la IA per transformar models de negoci, optimitzar processos i millorar la presa de decisions.
La segona posició és per a ESIC Business & Marketing School, que amb més de mig segle d’experiència formant directius ha incorporat la intel·ligència artificial com una de les àrees clau del desenvolupament empresarial. L’escola ofereix programes específics com el Senior Management Program in AI & Digital Business, que ajuda els directius a integrar la IA en màrqueting, operacions, estratègia i gestió corporativa.
El podi el tanca The Valley Business & Tech School, l’escola del Grup UAX especialitzada en la intersecció entre negoci i tecnologia. Aquesta institució ha situat la IA al centre de la seva proposta de valor per a professionals i empreses, amb programes com el Executive Program en AI & Exponential Technologies for Business o el de Legal Tech & Legal Ops, orientat a l’aplicació de la tecnologia i la IA en l’àmbit jurídic.
La llista de Forbes es completa amb GBSB Global Business School, Esade Business School, ISDI, EAE Business School, IESE Business School, MIOTI Tech & Business School i Nuclio Digital School, conformant un ecosistema formatiu que reflecteix el compromís de l’educació empresarial espanyola amb la capacitació dels líders del futur.