L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), entitat adscrita al Servei Català de Salut (CatSalut), treballa juntament amb T-Systems, divisió de serveis de digitalització del Grup Deutsche Telekom, en la implantació d’una innovadora plataforma d’inferència de models d’intel·ligència artificial (IA-HES) que contribuirà a modernitzar el sistema sanitari català.
La iniciativa, integrada amb tecnologies estandarditzades i d’ecosistema obert, suposarà una fita destacada en el desplegament responsable i ètic de la IA en l’àmbit sanitari, que millorarà l’eficiència en la catalogació, governança i estandardització dels models d’IA a Catalunya.
Joan Gibert, director d’Estratègia d’IA, Innovació, Recerca i Docència del IDI; Daniel Ribas, Manager de Data i IA en Health en T-Systems; i Malena Diaz, Health Data Scientist en la companyia, presentaran els avanços i beneficis d’IA-HES el pròxim 3 de març a les 09.30 hores en l’estand de Deutsche Telekom en el Mobile World Congress.
Aquesta solució no sols permetrà progressar en la construcció sòlida de models d’IA, sinó en la millora de la col·laboració sanitària entre administracions, entitats i centres públics, organitzacions tecnològiques i proveïdors especialitzats.
Amb aquesta iniciativa, el sistema sanitari públic català es posiciona com a referent en la incorporació d’IA en la sanitat pública i en l’establiment d’estàndards per a escalar-la de manera responsable per al bé comú.
“IA-HES ens permet establir un marc compartit per a catalogar i governar els models d’IA que es despleguen en el sistema sanitari públic, amb criteris homogenis de seguretat, traçabilitat i control. Aquest enfocament és clau per a avançar en equitat territorial: que la disponibilitat i el rendiment d’aquestes eines no depenguin del centre o del territori, sinó d’estàndards comuns que garanteixin un accés consistent i amb les mateixes garanties en tot el CatSalut.”, assenyala Joan Giber.
“La implementació d’aquesta plataforma obre un ventall de possibilitats per a millorar el sistema sanitari català mitjançant l’ús d’IA de manera regulada i estandarditzada. Amb aquesta solució, impulsem la interoperabilitat, la transparència i l’evolució contínua del sistema, la qual cosa no sols millorarà la qualitat de l’atenció allà on resideixis, sinó que també facilitarà la sistematització dels models d’IA en tot el CatSalut”, indica Ramón Puigoriol, responsable de Health en T-Systems Ibèria.
Arquitectura oberta
La plataforma s’ha dissenyat en una arquitectura oberta, flexible i estandarditzada, amb capacitat per a integrar-se amb nous models d’IA que sorgeixin en el futur. Implementada per tecnologies com MLFlow, Kubeflow, Kubernetes, GIT, amb marcs estandarditzats de governança i catalogació, IA-HES connecta la innovació amb el compliment normatiu. A més, redueix la fricció en afegir models al catàleg, la qual cosa facilita la incorporació de futures capacitats i automatitzacions.
Un dels seus principals beneficis és l’estandardització del catàleg de models d’IA per al sistema de salut de Catalunya, facilitant la comunicació entre les àrees involucrades, i la consolidació de la governança de la IA amb totes les garanties de seguretat i transparència de dades. En aquest context, la plataforma promou un marc d’intercanvi robust de solucions innovadores i informació entre els proveïdors del sistema sanitari, fomenta la transparència, la interoperabilitat i la reutilització dels models d’IA, alhora que accelera l’adopció de solucions d’IA generatives i predictives.
A més, la plataforma està preparada per a integrar-se amb l’ús de tecnologies en el núvol estandarditzades, alineades amb l’estratègia i la infraestructura tecnològica de les principals administracions en l’àmbit regional o nacional.