Iberdrola i CaixaBank encapçalen el rànquing de percepció corporativa (CXM, Corporate Execution Metric) de l’IBEX-35, segons l’anàlisi setmanal multimodel elaborat per repindex.ai corresponent al període 16-22 de març, que mesura com sis sistemes d’intel·ligència artificial generativa (ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Grok, Perplexity AI, Qwen i Qwen) avaluen la percepció algorítmica del principal índex borsari espanyol.
L’informe situa a Iberdrola en primera posició amb una mitjana CXM de 72 punts, seguida de CaixaBank (71), Banc Santander (68) i un empat entre Ferrovial i Enagás (67). No obstant això, la diferència entre el primer i el cinquè és de tot just cinc punts, la qual cosa reflecteix una elevada competència en termes de reputació corporativa algorítmica.
La principal troballa de l’estudi és l’alta volatilitat en la percepció entre models d’intel·ligència artificial, amb divergències que aconsegueixen fins a 29 punts sobre una mateixa companyia en la mateixa setmana. El cas de Banc Santander il·lustra aquesta disparitat: mentre Perplexity AI li assigna una puntuació de 84, ChatGPT la redueix a 55, evidenciant diferències substancials en els criteris d’avaluació.
Segons repindex.ai, aquestes divergències responen a la distinta naturalesa dels models. Les IAs amb accés a dades de mercat en temps real, com Perplexity AI o Grok, tendeixen a valorar positivament indicadors com a recompres d’accions, evolució borsària o guidance. En canvi, models basats en corpus històric, com ChatGPT o DeepSeek, apliquen criteris més exigents vinculats a la disponibilitat d’informes reguladors recents i documentació oficial.
“La diversitat de criteris entre models d’intel·ligència artificial evidència que la reputació corporativa ha deixat de ser unívoca per a convertir-se en un sistema polièdric, on cada IA interpreta l’execució empresarial des de lògiques, fonts i temporalitats distintes. Aquest nou entorn fa imprescindible aprofundir en el funcionament de cada model per a dissenyar una gestió personalitzada de la narrativa corporativa, capaç de garantir un posicionament algorítmic coherent, alineat amb els objectius estratègics de cada companyia i sostenible en el temps”, va afirmar Carlota Turci, COO de repindex.ai.
L’anàlisi revela a més que, malgrat la dispersió en CXM, l’IBEX-35 manté un nivell elevat en termes d’estabilitat reputacional agregada (CEM, Corporate Equilibrium Metric, 92), la qual cosa descarta l’existència de crisis reputacionals rellevants en el conjunt de l’índex de BME. No obstant això, persisteix una feblesa estructural en el SIM (Source Integrity Metric, 36), indicador que mesura l’autoritat, traçabilitat i consistència de les fonts utilitzades pels models.
Davant aquest context, Turci va assenyalar que “repindex.ai recomana a les companyies cotitzades publicar datasets borsàries estructurats (CSV, Comma-*Separated Values, i JSON-*LD, JavaScript Object Notation for Linked Data) amb freqüència setmanal, amb l’objectiu de reduir la volatilitat perceptiva entre models i millorar la consistència del relat corporatiu en l’ecosistema d’intel·ligència artificial”; i afegeix que “cap estratègia de posicionament corporatiu en l’era de la intel·ligència artificial serà sostenible sense reforçar la base documental i l’autoritat de fonts, principal feblesa estructural detectada en el conjunt del mercat espanyol”.
L’informe setmanal constitueix la primera anàlisi multimodel d’execució corporativa de l’IBEX-35, i posa de manifest que la percepció algorítmica de les companyies —cada vegada més rellevant per a inversors i analistes— no és homogènia, sinó que depèn del tipus d’intel·ligència artificial consultada i de les fonts d’informació que alimenten cada sistema.
En aquest context, experts en reputació corporativa apunten que les companyies de l’IBEX-35 hauran d’avançar cap a models integrats de gestió reputacional algorítmica, incorporant capacitats especialitzades que connectin relació amb inversors i comunicació corporativa, davant un entorn on la interpretació de les dades per part de les IAs es converteix en un nou factor crític de mercat.