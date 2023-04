Huawei redefineix els seus sistemes empresarials centrals amb MetaERP

Huawei ha anunciat la substitució del seu sistema ERP heretat pel seu sistema MetaERP, que gestiona el 100% de les situacions amb empreses de Huawei i sobre el qual té ple control i desenvolupament.

El programari de planificació de recursos empresarials (ERP, per les seves sigles en anglès) és el sistema de TU de gestió empresarial més important. Tal com assenyala la companyia en un comunicat “en 2019 Huawei va començar a enfrontar-se a una pressió externa i uns reptes empresarials de major envergadura”, per la qual cosa va decidir desenvolupar el sistema MetaERP i substituir l’antic sistema ERP, que durant més de 20 anys ha recolzat les operacions de l’empresa tecnològica en més de 170 països i regions del món.

Aquest projecte de transformació ha estat el “més extens i complex que Huawei ha dut a terme fins avui”. Per a dur-ho a terme ha estat necessari una “significativa quantitat de recursos” i el treball de milers d’empleats durant els últims tres anys.

El nou sistema MetaERP, ja implementat en l’àmbit global, està controlat totalment per Huawei i s’ha desenvolupat amb altres sistemes propis de la companyia com EulerOS i GaussDB. L’empresa de telecomunicacions ha treballat amb els seus socis per a incorporar en el sistema MetaERP tecnologies avançades, com una arquitectura nativa de núvol o arquitectura de multiusuaris basada en metadades i intel·ligència artificial en temps real, “la qual cosa millora significativament l’eficiència de servei i la qualitat operativa”.

Tao Jingwen, membre de la Junta i president del Departament de Qualitat, Processos Empresarials i Gestió de TU de Huawei, ha comentat que “fa més de tres anys, ens desconnectem de l’antic sistema ERP. Des de llavors, no sols hem estat capaços de desenvolupar el nostre propi sistema MetaERP, sinó també de gestionar el canvi i demostrar les seves capacitats. Avui, ens complau anunciar que hem superat aquest obstacle”.