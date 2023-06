Huawei lidera l’avenç del 5G a l’Espanya rural

L’Agenda Espanya Digital 2026 s’ha proposat la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes, amb l’objectiu que el 100% de la població tingui cobertura de 100 Mbps en 2025. Això implica un important repte, tant per a les administracions públiques com per a les companyies del sector de les telecomunicacions.

En línia amb aquest objectiu, Huawei ha fet una gran aposta tecnològica per a ajudar a la reducció de la bretxa digital a l’Espanya rural. Per a això, està desenvolupant solucions, basades en la seva alta capacitat d’innovació en l’àmbit de la connectivitat, i més específicament del 5G, en la qual és líder. El seu objectiu és que aquestes zones geogràfiques comptin amb infraestructures digitals avançades que els permeti estar plenament connectades, especialment en àrees de difícil accés.

A través de la seva solució Ruralstar, Huawei està contribuint al fet que 60 milions de persones en més de 70 països disposin de cobertura de xarxa de ràdio en zones rurals, permetent la comunicació a la població no connectada. Aquesta solució avançada no sols dona accés al servei de veu, text i dades de banda, sinó que també millora en gran manera l’experiència de l’usuari en les zones rurals a través de la xarxa 4G/5G, per exemple, permetent el gaudi de vídeo HD sense problemes. Però, sobretot, la solució contribueix a la transformació digital d’aquestes àrees, potenciant àmbits com el sanitari o l’educatiu.

Un aspecte important de la solució de Huawei és que és ecològica i estalvia energia. En comparació amb les solucions tradicionals, el consum d’energia pot reduir-se en més d’un 30%, la qual cosa ajuda als operadors a reduir el cost total de propietat.

Una altra solució de Huawei és Rural Link, presentada durant el Global Mobile Broadband Fòrum 2022 (MBBF2022) de Bangkok, que empra tecnologies d’última generació per a resoldre les dificultats associades a les comunicacions, especialment en zones on el desplegament de fibra és difícil i costós. Per a això, RuralLink utilitza microones per a substituir a les fibres òptiques i estendre les RRU a gran distància, la qual cosa redueix els costos de construcció de la xarxa.

A més del component tecnològic, Huawei està establint aliances amb empreses i institucions a Espanya amb objectiu de digitalitzar les àrees rurals. Recentment, s’ha anunciat l’aliança de la companyia xinesa amb l’Associació Nacional d’Operadors Locals de Telecomunicacions (Aotec) i l’integrador Alea Solucions per a impulsar l’adopció del núvol en zones rurals, tant en empreses com en l’àrea residencial.