Huawei inverteix 23.200 milions en R+D, el 25% dels ingressos del 2022

La companyia tecnològica Huawei ha invertit el 25,1% dels ingressos de l’any 2022, prop de 23.200 milions de dòlars, en inversions en R+D.

Així es recull a l’últim informe presentat per la companyia, que destaca que aquest percentatge d’inversió és el més alt dels darrers 10 anys. Als comptes presentats recentment es destaca que la companyia compta amb 207.000 empleats, 12.000 més que l’any anterior, dels quals 114.000 (el 55,4%) treballen en els àmbits de recerca i desenvolupament.

Tot aquest esforç inversor ha permès a la companyia convertir-se en líder en sol·licitud de patents en camps clau per al desenvolupament del sector TIC, com són les comunicacions mòbils, les comunicacions de curta distància o els còdecs de vídeo.

Un exemple és el darrer informe de l’Oficina Europea de Patents, que situa Huawei com la companyia amb més sol·licituds al continent, amb 4.505 patents presentades el 2022, seguida de LG amb 3.510 i Qualcomm amb 2966.

A escala global, la companyia xinesa tenia més de 120.000 patents actives i 29 empreses van signar el 2022 nous acords de llicència amb Huawei per utilitzar tecnologies patentades per l’empresa de telecomunicacions.

A més, durant els darrers anys la companyia ha creat 86 laboratoris tecnològics a tot el món que aprofundeixen en diferents tecnologies, des de la connectivitat amb el 5G i el 5.5, la intel·ligència artificial o el programari, amb ecosistemes de codi obert com openFuler i OpenHarmony.

INGRESSOS

Aquesta forta inversió en innovació per part de Huawei ha estat desenvolupada en un context complicat per a la companyia. Durant el 2022 va obtenir uns ingressos de 92.379 milions de dòlars, un 0,9% més que l’any anterior, xifra que suposa el primer augment dels ingressos des de l?any anterior a la pandèmia.

Durant la presentació de resultats el passat 31 de març, Eric Xu, president rotatori de Huawei, va posar de manifest la necessitat de seguir apostant per la innovació per impulsar la millora de la companyia: “comptem amb el necessari per tirar endavant, amb oportunitats de creixement, una cartera de negocis resilient, la confiança duradora dels nostres clients i socis, i el coratge d’invertir intensament en R+D”.