Huawei impugna l’exclusió portuguesa del 5G al seu país

Huawei Portugal ha presentat un recurs administratiu per a impugnar la decisió de la Comissió d’Avaluació de la Seguretat, que excloïa als proveïdors “d’alt risc” de la infraestructura 5G del país lusità.

La normativa portuguesa, emesa el maig passat, estableix fins a set criteris relacionats amb el 5G per a determinar si un proveïdor suposa un risc per a la seguretat nacional. Les empreses solament han de complir un d’aquests criteris per a entrar en el llistat de companyies “d’alt risc”.

Un dels punts permet expulsar de la infraestructura 5G als proveïdors que tinguin la seva seu o tinguin vincles amb països que no estiguin dins de la Unió Europea, OTAN o OCDE. En aquest sentit, encara que no s’esmenta directament cap companyia, empreses amb seu a la Xina com Huawei o ZTE quedarien excloses.

Segons assenyala el mitjà portuguès ‘ECO’, amb aquest recurs presentat en el Tribunal de Lisboa, Huawei Portugal “pretén salvaguardar la protecció dels seus legítims interessos i drets legals, esperant remeiar les múltiples violacions dels seus drets provocades per la resolució, així com el seu significatiu impacte negatiu sobre l’empresa i els seus socis”.

En concret, la mesura de la Comissió d’Avaluació de la Seguretat esmenta “l’exclusió, aplicació de restriccions d’ús d’equips o serveis” en infraestructures com la xarxa de comunicacions centrals, la xarxa de transmissió i transport o la xarxa d’accés radioelèctric. Huawei porta present a Portugal gairebé dues dècades “compromesa a treballar amb els seus socis en benefici de l’ecosistema de telecomunicacions i confia que el tribunal analitzarà la deliberació i restablirà la legalitat, tenint en compte les múltiples preocupacions legals plantejades en la nostra acció”, assenyalen fonts de la companyia a ‘ECO’.