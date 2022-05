House of Lithium compra Reby, una important empresa de movilitat compartida

La signatura canadenca de private equity House of Lithium, un dels majors inversors del món en micromobilitat elèctrica, acaba d’anunciar l’adquisició de l’empresa europea de mobilitat Reby.

El comprador, que ja era un dels inversors de l’empresa, ha adquirit la resta de les accions de la companyia. La transacció té un preu de 100 milions de dòlars i el fundador de la companyia, Pep Gómez, juntament amb la resta de l’equip gestor, continuarà gestionant i expandint Reby.

House of Lithium és una plataforma de mobilitat elèctrica centrada en la identificació, inversió i gestió d’empreses privades i cotitzades que participen o estan relacionades amb la cadena de valor de la mobilitat elèctrica.

La seva cartera inclou la micromobilitat; els vehicles elèctrics d’ús personal, comercial i de sharing, tant terrestres com marítims; les bateries i altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia; la infraestructura de mobilitat elèctrica; les matèries primeres relacionades amb els recursos; les criptomonedas i el blockchain d’eficiència energètica; i l’energia de l’hidrogen. En els últims 24 mesos, i al costat d’aquesta inversió, House of Lithium ha invertit més de 200M$ en diferents inversions minoritàries i majoritàries.

“Estem impressionats amb el creixement que ha tingut Reby i el seu equip des de la nostra inversió inicial fa dos anys. Donada la nostra estratègia actual, va ser una decisió fàcil per a nosaltres continuar amb aquesta transacció.” va dir Kevin Taylor, chairman de House of Lithium.

Va indicar que “la combinació de la tecnologia IoT líder de Reby i el model comercial de viatges compartits provat amb els actius de fabricació, distribució, comerç electrònic i venda al detall de House of Lithium contribuirà a crear una plataforma de mobilitat integral per a maximitzar les oportunitats i els resultats finals. L’adquisició de l’equip de lideratge líder en la indústria, l’experiència del consumidor i la plataforma IoT de Reby també enfortirà la nostra I+D centrada en la mobilitat i se sumarà a la nostra estratègia general de dades.”

Reby és un dels pocs actors en el mercat de la micromobilitat que ha demostrat construir un model de negoci rendible. Avui, Reby és líder en el sud d’Europa en aquest camp, amb més de 18 acords amb administracions públiques.

L’empresa va ser fundada per quatre emprenedors (Pep Gómez, Kiran Thomas, Cristina Castillo i Guillem Pagès) en 2018 com a operador de micromobilitat, guanyant el primer concurs públic de micromobilitat a Europa a la ciutat de Saragossa (Espanya). En 2021, malgrat la pandèmia, l’empresa va tancar l’any amb aproximadament 15 milions de dòlars d’ingressos amb un Ebitda d’aproximadament 3 milions de dòlars.

“La capacitat financera i l’experiència en mercats de capitals de l’equip de House of Lithium permetran a Reby disposar de l’energia addicional que necessita per a continuar el seu creixement. Crec que les dues empreses es poden complementar molt bé. A diferència de la majoria dels competidors, el nostre focus és i continuarà sent la rendibilitat com la mètrica més important.” va manifestar Pep Gomez, fundador i president de Reby.

Va explicar que “els diferents negocis en els quals House of Lithium té una posició majoritària generen més de 80 milions de dòlars en facturació anual, amb un clar enfocament en creixement exponencial, però sostenible. El temps panel que les empreses de vehicles elèctrics gasten diners amb un creixement artificial ha acabat, la qual cosa ens brinda una gran oportunitat per a continuar guanyant en un mercat sense explotar que se centra en la regulació d’infraestructures i el desenvolupament d’I+D en seguretat i ocupació de l’espai públic, alguna cosa imperatiu per a les ciutats.”

Reby és el segon èxit per al president i fundador de l’empresa, Pep Gómez, que als 19 anys va ser l’únic fundador de Fever, unicorn de 1.200 milions de dòlars, líder mundial en la digitalització de l’Economia de l’Experiència, que ajuda a més de 50 milions de persones cada mes a descobrir les millors experiències a les seves ciutats, recolzat per Goldman Sachs, Accel Partners i Rakuten, entre altres.

L’empresa ha recaptat un total de 17,9 milions de dòlars estatunidencs d’inversors internacionals de renom, una quantitat relativament modesta en el mercat de vehicles elèctrics.

Algunes de les signatures de capital de risc darrere de Reby són EXOR (Ferrari, Stellantis, Neuralink), 14W Ventures (Wallapop, Lyft, i que també va ser el principal inversor de les primeres rondes de Fever, l’empresa anterior que va fundar Gomez), Neo Fund (Dropbox, Facebook, Airbnb), Fuel Capital (Comboi), Hard Yaka (Twitter, Coinbase , Square), Day One Ventures (Truebill, DuckDuckGo) i alguns business angels com Simon Rothman (Fundador de eBay Motors i conseller de Tesla i Lyft), Marcelo Gigliani (APAX Digital) o Hugo Arévalo (Jobandtalent i Hawkers).