Hospitals catalans s’uneixen a la campanya “Mateix cor, diferents cares”

Hospitals de referència en la gestió de la insuficiència cardíaca de Catalunya s’han unit a la campanya ‘Mateix cor, diferents cares’ per a conscienciar sobre la importància de la detecció precoç d’aquesta patologia.

Posar cara als diferents professionals involucrats en l’atenció de la insuficiència cardíaca (IC) i donar veu a les persones amb aquesta patologia és l’objectiu de la iniciativa amb la qual aquest dimarts van començar el dia l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Aquests hospitals, juntament amb altres sis repartits per la geografia espanyola, van revelar de manera simultània les diferents cares de la insuficiència cardíaca en presentar un cub informatiu de grans dimensions en les seves institucions, com a part de la campanya de conscienciació ‘Mateix cor, diferents cares’ de l’Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly, amb l’aval social de Cardioalianza.

La insuficiència cardíaca és una síndrome prevalent que compta amb una elevada mortalitat i cada any s’emporta la vida de gairebé 20.000 persones a Espanya, a més de limitar en gran manera la qualitat de vida de les persones afectades en impedir-los realitzar les activitats més rutinàries com pujar escales o fins i tot dormir.

“Des del 2018 no he rebut l’alta clínica, segueixo com si estigués ingressat en planta. No obstant això, considero que el metge és un àngel de la guarda. El cor necessita un control constant i de supervisió mèdica, i són ells els qui la poden oferir. Quan et diagnostiquen el problema, la teva vida canvia, t’adones del bonic que és viure i de l’important que és la família i els amics. Aprens a valorar el que és la vida”, va explicar Ignacio Zorrilla, qui pateix insuficiència cardíaca des de fa 5 anys.

El diagnòstic primerenc i correcte de la insuficiència cardíaca és el punt de partida per a l’abordatge multidisciplinari i integral, que té com a objectiu de reduir les hospitalitzacions i la mortalitat.

A més, dades actuals estimen que 1 de cada 5 persones desenvoluparà insuficiència cardíaca al llarg de la seva vida i, a Espanya, aquesta patologia es posiciona com la primera causa d’hospitalització en majors de 65 anys, la qual cosa suposa -aproximadament- el 5% de totes les hospitalitzacions.

En aquest sentit, saber més sobre aquesta patologia és una necessitat per a més del 80% dels catalans, els qui han indicat, a través d’enquesta poblacional sobre la insuficiència cardíaca al país, que no hi ha suficient informació sobre l’afecció.

Acció conjunta

Davant aquesta situació, i amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància del diagnòstic primerenc de la insuficiència cardíaca (IC), l’Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly ha coordinat aquesta acció al costat d’hospitals d’Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia, Illes Canàries i Madrid per a brindar eines i informació que permetin a la societat reconèixer els principals símptomes d’alertes i conèixer els diferents professionals involucrats en la correcta gestió de l’afecció.

Als hospitals catalans s’uneixen per a aquesta acció els Hospitals Universitaris Verge de la Victòria i Verge de la Rosada (Andalusia); l’Hospital Universitari Miguel Servet (Aragó); l’Hospital Abente i Llac, pertanyent al Complex Hospitalari Universitari de la Corunya (Galícia); l’Hospital Universitari de Gran Canària Dr. Negrín (Illes Canàries); i l’Hospital Universitari 12 d’Octubre (Madrid).

“La insuficiència cardíaca és una de les malalties més freqüents en la nostra societat i a més s’associa a una deterioració important en la qualitat de vida i risc de mort. No obstant això, és poc coneguda per la població general, per la qual cosa campanyes com aquesta són fonamentals. El coneixement condueix a la prevenció, que ha de ser la nostra primera estratègia. La bona notícia són que en l’actualitat existeixen tècniques de diagnòstic que ens permeten identificar la insuficiència cardíaca en fases precoces i disposem de tractaments altament eficaços per al seu tractament. Necessitem fer una acció coordinada, entre la població general i els professionals sanitaris, per a reduir l’amenaça global de la insuficiència cardíaca”, va comentar Marta Farrero, cardiòloga de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament de l’Hospital Clínic de Barcelona.

“L’autocura és un aspecte molt important en el tractament dels pacients amb insuficiència cardíaca. Instruir als pacients a millorar el seu comportament d’autocura ha de ser un dels principals propòsits de la labor educativa que realitzen els professionals que atenen pacients amb aquesta malaltia. L’autocura fa referència a aspectes molt rellevants en el tractament no farmacològic de la IC i abasta des del seguiment d’una dieta saludable i una ingesta adequada de líquids o l’abandó d’hàbits nocius per a la salut, fins a aspectes relacionats amb l’adherència al tractament farmacològic, passant pel control freqüent del pes i de la pressió arterial o la freqüència cardíaca. Conèixer els signes d’alarma de possible descompensació i la importància de cada medicament i la necessitat de ser adherent al tractament és crucial per a aquests pacients”, va afirmar Josep Lupon, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Germans Trias de Badalona (Campus Ca Ruti).

“És prioritari identificar de manera precoç els símptomes d’insuficiència cardíaca per a un correcte diagnòstic i tractament de la malaltia. El seguiment posterior en l’àmbit d’un programa integral de base territorial que asseguri un seguiment coordinat ‘atenció primària – hospital’ i el compromís dels pacients i cuidadors per a assegurar una bona autocura són els elements clau per a assegurar una bona evolució clínica”, va indicar Cristina Enjuanes, coordinadora de la Unitat d’IC Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Detecció precoç

“La detecció precoç per part dels professionals sanitaris és fonamental per a actuar precoçment i millorar el pronòstic dels pacients amb insuficiència cardíaca. Per això, hem d’estar molt atents als senyals d’alarma, que suggereixin un inici de descompensació, a fi d’evitar un ingrés hospitalari. No obstant això, també és important brindar les eines que permetin que el pacient i els seus cuidadors tinguin un rol actiu en el maneig de la seva malaltia per a reduir el risc d’hospitalització. Cada ingrés hospitalari augmenta la possibilitat de sofrir un altre reingrés i això, desgraciadament, suposa una pèrdua de qualitat de vida del pacient i els seus familiars”, va afirmar el doctor Toni Soriano, Metge especialista en Cardiologia i Coordinador de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca en Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Conèixer els principals símptomes de la insuficiència cardíaca, acudir a especialistes i prendre mesures per a una millor gestió de la patologia són clau per a garantir una millor qualitat de vida dels pacients i contribuir a un model de gestió més sostenible per al sistema sanitari.

“L’abordatge de la insuficiència cardíaca continua sent un desafiament per al sistema sanitari i cada dia veiem més rellevant que es promoguin accions de conscienciació social que brindin eines tant a la població, com a pacients, cuidadors i professionals sanitaris per a una millor gestió d’aquesta patologia. A través aquestes iniciatives alcem la veu i remarquem la importància de visibilitzar els reptes associats a la insuficiència cardíaca des de diferents angles”, va indicar Tomás Fajardo Sarret, president de l’organització de pacients Cardioalianza.

A través de ‘Mateix cor, diferents cares’, tant pacients, cuidadors com a professionals sanitaris tindran accés a informació escrita i audiovisual, disposada en les diferents cares del cub, sobre la importància del diagnòstic primerenc de la insuficiència cardíaca i la necessitat del treball coordinat entre diferents especialitats i nivells assistencials, com a cardiologia, medicina interna, atenció primària i infermeria.

Sota aquesta iniciativa social liderada per l’Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly, amb l’aval social de l’organització de pacients Cardioalianza, també es posa a la disposició de la societat general una web informativa en la qual diferents professionals sanitaris alcen la veu per a conscienciar sobre la importància de la detecció precoç i l’abordatge integral de la insuficiència cardíaca.