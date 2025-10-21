L’Hospital Universitari General de Villalba -hospital públic de la Comunitat de Madrid- va sumar ahir tres nous avals al seu equilibro de resultats en determinades àrees i processos clínics en rebre el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, a més d’en altres dues àrees, en la XXVI edició del programa Top20, que cada any, des de fa més d’un quart de segle, atorga Iqvia per a reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència.
Concretament, en l’edició d’aquest any dels guardons, en la qual han participat 190 hospitals de la xarxa publicoprivada espanyola de nombroses comunitats autònomes, i el lliurament de les quals es va celebrar ahir a Madrid, reunint nombrosos representants de tot l’ecosistema sanitari del nostre país, l’hospital villalbino va rebre un total de tres premis que reconeixen la seva excel·lència hospitalària i van recollir els corresponents responsables de les àrees implicades.
Entre els reconeixements atorgats al General de Villalba, destaca el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, dins del grup de ‘Hospitals públics grans’, que van recollir Marta de l’Olmo, gerent territorial de l’hospital; el doctor Jorge Short, gerent territorial adjunt; i el doctor Ignacio Maestre, gerent.
Iqvia va reconèixer també a l’hospital villalbino amb el Premi Top 20 en l’àrea de ‘Respiratori’, que va ser recollit per la doctora Ana Retegui, especialista del Servei de Pneumologia; Natalia Rodríguez, Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE) del mateix servei; i el doctor Maestre.
Així mateix, el doctor José Emilio Hernández i Alicia Roldán, cap i infermera, respectivament, del Servei d’Urologia, al costat del doctor Maestre, van rebre el guardó Top 20 en l’Àrea de ‘Ronyó i Vies Urinàries’ en el nivell de ‘Hospitals amb nefrologia mèdica’.
L’Hospital Universitari General de Villalba ha guanyat els tres premis Top 20, destacant entre els 190 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes, entre els quals s’han reconegut als més avançats i eficients, en funció de la seva grandària i gestió, en 11 àrees. Aquestes són les citades ‘Respiratori’ i ‘Ronyó i Vies Urinàries’, al costat de ‘Múscul-esquelètic’, ‘Sistema Nerviós’, ‘Cor’, ‘Pediatria’, ‘Dona’, ‘Costos Hospitalaris’, ‘Digestiu’, ‘Atenció al Pacient Crític’ i ‘Urgències’ -especialitats aquestes dues últimes en les quals l’hospital villalbino també ha estat finalista-, a més de ‘Gestió Hospitalària Global’.
Segons explica l’organització, aquest programa està basat en indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.
L’Hospital Universitari General de Villalba és un centre sanitari públic integrat en el Servei Madrileny de Salut (Sermas) que ofereix atenció sanitària en més de 30 especialitats mèdiques i quirúrgiques, i amb equipament de la més alta tecnologia sanitària, a uns 124.000 habitants del nord-oest de la Comunitat de Madrid. En concret, als veïns de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Els Molins, Becerril de la Sierra i Collado Mitjà, encara que qualsevol madrileny que ho desitgi pot triar aquest hospital a través de la Lliure Elecció.
La seva infraestructura sanitària ofereix més de 200 habitacions individuals i equipament de la més alta tecnologia sanitària com un TAC, dues ressonàncies magnètiques, una sala d’hemodinàmica, una sala de medicina nuclear amb gammacàmera i 12 equips per a les sales de radiologia digital i imatge mèdica (amb, entre altres, dos mamògrafs i quatre ecògrafs). L’hospital està dotat així mateix amb 12 llocs d’UCI, 85 d’urgències, 47 llocs d’Hospital de Dia, nou quiròfans, dues sales de dilatació, quatre paritoris, 94 consultes i gabinets d’exploració i 18 llocs d’hemodiàlisis, entre altres.