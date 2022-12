Hortefeux alerta de “possibles connexions” entre Polisario i terrorisme

L’eurodiputat Brice Hortefeux, que fos ministre de l’Interior a França, ha alertat la Comissió Europea sobre possibles connexions entre el Front Polisario i grups terroristes, uns indicis que preocupen al si de la Unió Europea. Segons Hortefeux, la situació a la regió del Sahel i el Sàhara s’ha deteriorat en els darrers anys, presentant una amenaça per a l’estabilitat regional i internacional, assegurant que “el descontrol a les àrees sota el control del Polisario estaria sent aprofitada per molts grups il·lícits”.

En la seva pregunta escrita remesa a la Comissió Europea, assenyala a més que hi pot haver “col·lusió entre el Polisario i grups terroristes fins al punt que el Polisario estaria subministrant armes i suport logístic, inclòs combustible, a aquests grups”.

Els presumptes vincles entre el Polisario i grups terroristes no són nous, segons l’eurodiputat, ja que els creadors de l’Estat Islàmic al Gran Sàhara (IS-GS), Abu Walid i Abu Sahroui, van ser combatents del Front Polisario. A més, recorda que el 2011 tres treballadors humanitaris de la UE van ser segrestats per la IS-GS a Tinduf, on hi podria haver un lliure pas de terroristes per zones sota control del Front Polisario

L’exministre francès es mostra preocupat pels abundants imports que atorga la Unió Europea al Front Polisario en concepte d’ajuda humanitària que, segons ell, podrien estar malversant-se per part del Front Polisario. En aquest sentit, l’eurodiputat sol·licita una auditoria als fons esmentats que rep el Front Polisario i mesures concretes per fer front als possibles llaços entre el Front Polisario i grups terroristes.