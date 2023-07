Homming reforça la seva posició en serveis de gestió integral

Homming, companyia proptech de la categoria del ‘property management’, ha estat present en la XIII edició d’Inmociónate 2023, el fòrum organitzat per la Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI) que, enguany, ha triat Granada com a lloc de trobada per a reunir els principals professionals i entitats del sector immobiliari espanyol.

“La presència de Homming a Inmociónate, després de l’èxit obtingut en AVENC, és una confirmació de l’aposta de la indústria pels models de gestió integral del lloguer com el nostre, que facilita el procés a tota la nostra cartera de clients, que actualment va des de gestors d’immobles en lloguer i property managers fins a agències immobiliàries, particulars, family offers, co-*livings o servicers, entre altres”, va afirmar Jorge Montero, Co-*Founder & CEO de Homming.

homming, que enguany ha participat també com a patrocinador de l’esdeveniment, ha presentat les seves últimes novetats en matèria de programari. Ara, la seva plataforma ofereix millores com la possibilitat de gaudir d’una major customización, com poder realitzar comunicacions massives per a poder llançar a inquilins o propietaris, amb plantilles personalitzables i automatitzades.

A més, ara també és possible realitzar reportis personalitzats per a poder conèixer la rendibilitat dels actius, veure el resum de les liquidacions, tenir un control dels impagaments o generar certificats automàtics de rendes, entre altres funcions.

Durant Inmociónate també s’han presentat les millores realitzades en el portal del client per a millorar l’experiència de l’inquilí, amb eines que els permeten realitzar pagaments i reportar incidències, així com descarregar factures i rebuts. Per part seva, el portal del propietari permet l’accés a la informació d’actius i rendibilitat, liquidacions i factures a professionals immobiliaris que gestionen els immobles de tercers, ja siguin particulars o inversors.

“La presentació de les nostres novetats en aquesta mena d’esdeveniments del sector són moments que acollim amb gran il·lusió, ja que ens permet mostrar-les-hi als nostres clients i a altres experts del sector que encara no ens coneixen, però als quals podem aportar-los un valor afegit en la seva gestió i bon fer diari”, va assenyalar Jorge Montero.

Novetats

homming finalitza el primer semestre de l’any amb la “satisfacció” de poder oferir interessants novetats als seus clients, com la possibilitat de realitzar pagaments automàtics i conciliats, gràcies als quals els inquilins poden pagar les rendes mes a mes; o el seu nou mòdul d’incidències que incorpora un portal del proveïdor que automatitza la comunicació des que l’inquilí reporta la incidència, aquesta s’accepta i és gestionada pel proveïdor responsable, digitalitzant així tot el procés.

Una altra de les novetats que han vist la llum aquest primer semestre és la de permetre la personalització de la seva APP amb la identitat corporativa dels seus clients. homming també ofereix la possibilitat de poder afegir a tots els membres que es desitgi, assignant a cadascun un rol específic, com pot ser el d’administratiu, financer, gestor d’incidències, captador o agent immobiliari, entre altres. A més, incorpora serveis de comptabilitat automatitzada gràcies a les noves connexions amb els principals softwares comptables o ERPs com són Holded, SAGE, A3 o Navision.

Sector immobiliari

Després d’anys de desenvolupament i perfeccionament, i després de la seva presentació l’any passat, la plataforma 360è de homming continua “a ple rendiment amb l’objectiu de continuar calant en el mercat” i poder donar resposta al repte de digitalització del ‘property management’, històricament caracteritzat fins per una gestió descentralitzada i manual dels processos.

La proposta de valor de Homming proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la verificació d’inquilins fins a la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis. En el cas dels propietaris i family office, permet gestionar tots els lloguers d’inici a fi de manera automatitzada i eficaç, permetent controlar a cada moment la rendibilitat d’aquests.

Homming, que ofereix plans de preus personalitzats per a cada client en funció del volum d’immobles a gestionar, permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol tipus d’immoble en lloguer, ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.