Homming presenta a SIMA la seva plataforma 360 per la gestió del lloguer

Homming, companyia ‘proptech’ de referència en la categoria del ‘property management’, participarà el 26 i 27 de maig en la primera edició de Proptech Expo, un esdeveniment amb caràcter professional i internacional organitzat per AVENC i Simapro conjuntament amb el Saló Rent, per a acostar a professionals i empreses del sector immobiliari la seva plataforma 360è per a la gestió integral, centralitzada i eficient d’immobles en lloguer de mitjà i llarg termini. Després d’una inversió de tres milions d’euros i tres anys de desenvolupament i perfeccionament, la plataforma 360è de Homming es troba a ple rendiment per a accelerar la seva penetració en el mercat i donar resposta al repte de digitalització del property management, caracteritzat fins ara per una gestió descentralitzada i manual dels processos.

La ‘start-up’ permet cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral de principi a fi i en solo uns clics, mitjançant una gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles en lloguer de mitjà i llarg termini.

Per a Jorge Montero, co-founder & CEO de homming, “el sector immobiliari, i especialment el lloguer, és molt dinàmic, i no obstant això avui dia està molt poc digitalitzat. Proptech Expo ens dona l’oportunitat de donar-nos a conèixer per a demostrar el valor del nostre producte, de relacionar-nos en persona amb professionals de la nostra àrea després de dos anys de pandèmia i d’ajudar-los a automatitzar i centralitzar tots els processos de la gestió del lloguer”.

Homming compta actualment amb una cartera diversificada de clients, que van des de petits propietaris fins a ‘family offices’, immobiliàries, administradors de finques, socimis i operadors immobiliaris dedicats al Build-to- Rent.

La proposta de valor de homming proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la comercialització fins a la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis.

En el cas dels propietaris i ‘family office’, permet gestionar tots els lloguers d’inici a fi de manera automatitzada i eficaç, permetent controlar a cada moment la rendibilitat d’aquests.

Homming, que ofereix plans de preus personalitzats per a cada client en funció del volum d’immobles a gestionar, permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol mena d’immoble en lloguer (ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau), des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.

La plataforma permet, a més, mantenir una comunicació centralitzada i independent amb inquilins, propietaris i proveïdors de manera totalment transparent i personalitzada i compta amb els màxims nivells de seguretat tant en la protecció de les dades, gràcies al sistema d’encriptat en els seus servidors, com en els pagaments, ja que es realitzen de manera segura a través d’una passarel·la de pagament fiable.