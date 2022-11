Homming, la plataforma per a la gestió intel·ligent del lloguer, triomfa en Simed

Homming, companyia ‘proptech’ de referència en la categoria del ‘property management’, ha participat en Simed, el Saló Immobiliari del Mediterrani que es va celebrar a Màlaga. Es tracta d’una fira de referència nacional que va reunir entre el 10 i 12 novembre a més de 8.000 visitants i que va comptar amb la participació dels principals agents del sector immobiliari, tant empreses com empreses emergents i institucions, per a debatre sobre els reptes futurs del sector i donar a conèixer les últimes tendències.

En aquesta edició Homming va destacar que ha tingut un protagonisme “molt actiu i un gran acolliment” entre els visitants, especialment entre petits propietaris i immobiliàries que s’han acostat al seu estand per a conèixer la seva proposta de valor en la gestió integral, intel·ligent, centralitzada i eficient del lloguer.

“Estem molt satisfets de la nostra participació en l’edició d’aquest any de Simed, ja que ens ha permès acostar als visitants, de primera mà, la proposta de valor de la nostra plataforma en la gestió de lloguer i mostrar-los els avantatges reals d’automatització i centralització d’aquesta gestió com de l’interès mostrat pels assistents, que s’ha materialitzat en la captació de nous clients”, va afirmar Jorge Montero, Co-*Founder & CEO de Homming.

Homming va arrencar 2022 a ple rendiment, després d’una inversió de 3 milions d’euros i 3 anys de desenvolupament i perfeccionament, per a accelerar la seva penetració en el mercat, amb una proposta de valor que proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió “més eficient” de totes les tasques administratives, des de la verificació d’inquilins, generació i signatura digital de contractes fins als cobraments a inquilins, la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis.

L’empresa emergent permet cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral de principi a fi i en solo uns clics, mitjançant una “gestió intel·ligent, centralitzada i eficient” d’immobles per a llogar a mitjà i llarg termini.

La plataforma permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol mena d’immoble per a llogar (ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau), des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.

En els últims mesos, Homming ha continuat incorporant noves funcionalitats a la seva plataforma per a continuar donant resposta a les diferents necessitats dels seus clients, ampliant el seu servei a la gestió dels lloguers d’immobles a mitjà termini. Recentment, la companyia ha aconseguit un acord amb Mobilia, el CRM immobiliari independent líder a Espanya per a la gestió completa de les agències immobiliàries, amb l’objectiu de completar la seva proposta de valor i oferir una experiència integral de gestió de lloguers per als agents immobiliaris, la qual cosa els permetrà fidelitzar clients i augmentar l’eficiència i productivitat en la gestió de la cartera d’immobles en el mitjà i llarg termini.