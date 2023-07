Homming i Fai s’alien per facilitar la gestió integral de lloguers

Homming, companyia proptech de la categoria del ‘property management’, ha arribat a un acord amb la Federació d’Associacions Immobiliàries (FAI) perquè les seves més de 4.000 professionals associats puguin beneficiar-se de l’accés a la plataforma i know-how de homming, centrat en la gestió integral de lloguers de manera àgil i senzilla i amb accés a beneficis exclusius.

Un acord estratègic que permet als professionals immobiliaris socis de la FAI comptar amb una sèrie d’avantatges, com un descompte exclusiu en el preu d’accés a la web i l’app de homming; a més de poder emprar el coneixement dels responsables de la plataforma per a l’organització de webinars d’assessorament a aquelles agències que volen escalar la seva línia de gestió integral o a les quals no gestionen lloguers i volen començar a fer-ho; la impartició de sessions de bones pràctiques, millores i casos d’èxit; així com la realització de formacions personalitzades, comptant, a més, amb accés directe i personalitzat per part del personal especialitzat de homming.

Aquest acord arriba en un moment de canvi en el sector, amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2023 pel Dret a l’Habitatge. Tal com apunta Jorge Montero, Co-*Founder & CEO de homming, “des de maig d’enguany, les agències ja no poden cobrar honoraris d’intermediació a l’inquilí, de manera que, ara, han de canviar l’enfocament del seu model de negoci. Un canvi que es dirigeix a la gestió integral del lloguer, en la qual el propietari es despreocupa de l’immoble perquè el gestor s’ocupi de tot, des de la cerca de l’inquilí fins a la gestió d’incidències, passant per la verificació de solvència, cobraments, impagaments o la mateixa comunicació amb l’inquilí”.

Entre els serveis oferts pels gestors que més valor perceben els propietaris, es troba la garantia de cobrament perquè rebi la mensualitat el dia que totes dues parts hagin estipulat, malgrat que l’inquilí encara no hagi realitzat el pagament. “Els beneficis principals del servei de gestió integral de lloguers, on homming és especialista, són la fidelització del propietari i els seus immobles, així com la generació d’ingressos recurrents per al professional”, puntualitza Montero. “Això genera estabilitat financera a l’agència i fidelitza al propietari, ja que quan aquest vulgui vendre el pis serà qui s’encarregui de la venda; o quan l’inquilí necessiti comprar un pis podran també oferir-li el servei de suport en la compra d’un immoble. Es tracta d’un model complet que tanca el cercle gràcies al fet que s’ofereix una gestió professional 360è”.

Per part seva, José María Alfaro, president de FAI, assenyala que “la gestió integral del lloguer és un dels pilars per a l’activitat de les agències immobiliàries en els pròxims anys. Gràcies a l’acord amb Homming, les agències i agents de FAI tindran al seu abast una eina fonamental per a créixer en aquesta línia d’activitat d’una forma eficient.”

Proposta de valor

Després d’anys de desenvolupament i perfeccionament, la plataforma 360è de homming continua a ple rendiment amb l’objectiu de continuar calant en el mercat i poder donar resposta al repte de digitalització del property management, històricament caracteritzat fins per una gestió descentralitzada i manual dels processos.

La proposta de valor de homming proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la verificació d’inquilins fins a la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis. En el cas dels propietaris i family offices, permet gestionar tots els lloguers d’inici a fi de manera automatitzada i eficaç, permetent controlar a cada moment la rendibilitat d’aquests, conciliant tots els ingressos i despeses dels immobles per a llogar.

Homming, que ofereix plans de preus personalitzats per a cada client en funció del volum d’immobles a gestionar, permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol mena d’immoble per a llogar, ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, tant si són lloguers d’habitacions o d’habitatges sencers, temporals o de llarga durada, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.