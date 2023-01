Homming clou 2022 amb un repunt del 500% a la cartera d’immobles gestionats

La plataforma 360º d’homming per a la gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles de lloguer de mitjà i llarg termini, ha tancat 2022 amb un creixement per sobre del 500% a la cartera d’immobles gestionats, consolidant-se com el programari de property management de referència.

Actualment, homming compta amb una cartera diversificada de clients implantada a tot el territori nacional, que van des de petits propietaris fins a family offices, immobiliàries, administradors de finques, socimis i operadors immobiliaris dedicats al Build-to-Rent.

Un exercici en què la companyia ha tancat a més importants aliances, com l’acord amb Mobilia, el CRM immobiliari independent líder a l’Estat espanyol per a la gestió completa de les agències espanyoles, que ha permès aprofitar les sinergies entre les dues plataformes proporcionant un entorn multidispositiu en el fet de disposar de totes les eines per a la gestió integral de la immobiliària, ja sigui un únic agent, diverses oficines o Associació Immobiliària amb MLS.

Per a Jorge Montero, cofundador i CEO d’homming, “el 2022 hem continuat avançant en el desenvolupament de la nostra plataforma per poder oferir als nostres clients la millor i més completa experiència en la gestió de lloguers amb l’objectiu continu de ser el partner de confiança i ajudar-los no només a augmentar l’eficiència i la productivitat en la gestió de la cartera de clients, sinó també a la fidelització dels seus clients”.

Va dir que la proposta de valor d’homming permet cobrir, de manera integral i en només uns clics, tot el cicle del lloguer per a qualsevol mena d’immoble (ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau), proporcionant una gestió més eficient i reduint fins a un 60% els temps de gestió.

La plataforma proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la verificació de llogaters, generació i signatura digital de contractes fins als cobraments a llogaters, la liquidació a propietaris, la gestió d’incidències, tot de forma centralitzada a través dels portals de llogater, propietari i proveïdor.