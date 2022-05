Homming accelera la seva penetració en el mercat del ‘property management’ per a transformar la gestió del lloguer

La plataforma 360è de homming per a la gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles per llogar a mitjà i llarg termini, es troba a ple rendiment per a accelerar la seva penetració en el mercat i donar resposta al repte de digitalització del property management, caracteritzat fins ara per una gestió descentralitzada i manual dels processos.

Amb una inversió de més de 3 milions d’euros i un equip de 20 persones, homming s’ha convertit en la ‘proptech’ de referència en la categoria del ‘property management’, després de 3 anys de desenvolupament i perfeccionament de la plataforma.

La ‘start-up’ permet cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral i en solo uns clics, mitjançant una gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles per llogar a mitjà i llarg termini.

Fundada en 2019 per Jorge Montero, Javier Martí, José María Rincón, i Asur Bernardo, quatre joves emprenedors amb experiència en gestió de patrimonis, estratègia de negoci i desenvolupament de projectes digitals en companyies referents, va comptar en els seus inicis amb el suport d’EOI, Google i Deusto Business School, que la van seleccionar per a les seves acceleradores.

Homming compta actualment amb una cartera diversificada de clients, que van des de petits propietaris fins a family offices, immobiliàries, administradors de finques, socimis i operadors immobiliaris dedicats al Build-*to- Rent. La companyia gestiona en l’actualitat 8.000 immobles i el seu objectiu és tancar el 2022 per sobre dels 50.000, la qual cosa suposa un volum de negoci de més d’1,5 milions d’euros.

“En homming hem volgut transformar la gestió del lloguer amb una solució única que doni resposta a un problema d’ineficiència i, per a això, hem apostat per una estratègia de negoci pròxima al client, que prioritzi les seves necessitats i li aporti un valor real i tangible”, afirma Jorge Montero, co-fundador i CEO de homming.

La proposta de valor de homming proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la comercialització fins a la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis.

En el cas dels propietaris i ‘family office’, permet gestionar tots els lloguers d’inici a fi de manera automatitzada i eficaç, permetent controlar a cada moment la rendibilitat d’aquests.

Homming, que ofereix plans de preus personalitzats per a cada client en funció del volum d’immobles a gestionar, permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol mena d’immoble per llogar (ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau), des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.

La plataforma permet a més mantenir una comunicació centralitzada i independent amb inquilins, propietaris i proveïdors de manera totalment transparent i personalitzada i compta amb els màxims nivells de seguretat tant en la protecció de les dades, gràcies al sistema d’encriptat en els seus servidors, com en els pagaments, ja que s’efectuen de manera segura a través d’una passarel·la de pagament fiable.

Gestió intel·ligent

Homming és una plataforma 360è per a la gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles per llogar a mitjà i llarg termini, que permet cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral i en solo uns clics.

Nascuda en 2019 i amb una cartera diversificada de clients, que van des de petits propietaris fins a ‘family offices’, immobiliàries, administradors de finques, socimis i operadors immobiliaris dedicats al ‘Build-*to- Rent’, permet gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com es necessiti, reduint fins a un 60% els temps de gestió dels immobles.