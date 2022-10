Home d’entre 35 i 55 anys, el perfil mitjà de l’assegurat de vida a Espanya

Dels aproximadament 20 milions de titulars d’una assegurança de vida que hi ha a Espanya, el 60% són homes i el 70% tenen entre 35 i 55 anys, el 17% menys de 35 i només un 12% supera els 55 anys.

Aquests i altres dades, que permeten fer una radiografia de l’assegurat de vida a Espanya, són resultats de l’Informe de Getlife ‘Anàlisi de la percepció i l’adopció de l’assegurança de vida a Espanya’, elaborat sobre la base de més de 2.000 enquestes.

El 55% dels qui tenen contractat una assegurança de vida té fills i prop del 30% afirma que protegir-los a ells i/o a la seva parella va ser la raó de contractar una pòlissa de vida. Una mica més del 35% reconeix no obstant això que ho va fer perquè li ho exigia la seva entitat bancària per a signar una hipoteca, i el 80% dels quals ho van contractar per aquesta raó ho van fer directament amb la seva entitat financera.

Un 15% dels enquestats titulars d’una pòlissa de vida va decidir subscriure-la per exercir una professió considerada de risc, dels quals un 22% són professionals relacionats amb la seguretat, ben privada bé perquè pertanyin a les forces armades o cossos de seguretat.

Segons l’informe de Getlife, el capital mitjà assegurat a Espanya per les pòlisses de vida és de 100.000 euros. En concret, un 42% té assegurats 100.000 euros o menys; un 25% entre 100.000 i 150.000 euros i menys d’un 15% afirma tenir un import assegurat superior als 150.000€.

Quant a la inversió que realitza un espanyol en la seva assegurança de vida, un 72% dels enquestats paga anualment 500 euros o menys per la seva pòlissa de vida, un 20% entre 500 i 700 euros i solo el 10% inverteix més de 700 euros a aquest concepte.

A més, l’anàlisi de Getlife llança també informació sobre la percepció que tenen els consumidors espanyols de les assegurances de vida. En aquest sentit, més del 60% dels espanyols (60,9%) vincula les assegurances de vida amb la mort i malalties, mentre que menys del 40% ho fa amb la seguretat i protecció.

L’informe ha estat realitzat per la insurtech Getlife, fundada en 2021 amb la idea que tothom pogués tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera “ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones”. Per a això, Getlife és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses sense recàrrecs que no es corresponguin amb la situació de salut del client.

