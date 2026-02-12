HIP 2026 posa Madrid en el focus mundial de l’hostaleria i deixa un impacte econòmic de més de 102 milions

L’hostaleria té des de dilluns que ve fins al dimecres, 18 de febrer, una cita a Madrid. HIP 2026, la fira més gran a Europa de solucions per a l’àmbit HORECA, obrirà les portes el 16 de febrer en Ifema Madrid per a rebre a més de 60.000 empresaris, directius i professionals de la indústria que descobriran les estratègies i eines amb les quals millorar la competitivitat de les seves empreses.
Els promotors de HIP 2026 indiquen que la trobada posicionarà la ciutat com a capital mundial de la innovació hostalera i deixarà un impacte econòmic de més de 102 milions d’euros. Sota el lema ‘Next Level Unlocked’, HIP 2026 serà el gran punt de trobada del sector on es donaran respostes i s’analitzarà com continuar creixent en el context actual. Un context definit per la fluctuació dels preus, l’optimització de la despesa dels consumidors i un mercat amb cada vegada més actors.
Per a atendre aquest panorama, l’esdeveniment comptarà amb el seu valor distintiu: el Hospitality 4.0 Congress. Es tracta del fòrum mundial més gran de tendències HORECA en el qual es reuniran 712 experts nacionals i internacionals, els quals posaran en comú les seves perspectives i casos d’èxit a fi d’estimular el desenvolupament de la indústria. A partir dels seus més de 35 fòrums especialitzats per a cada tipologia de negoci i perfil professional, el congrés, en aquesta desena edició, girarà entorn de com fer empreses més competitives a partir de la gestió i la diferenciació.
Per a això, es comptarà amb summits nous i redefinits com el Global CEOs Summit, en el qual líders de signatures hostaleres globals compartiran els seus punts de vista; el Summit de Compres Hospitality by AERCE i Summit de Compres, en el qual es tractarà el paper dels directors de subministrament, clau per a bregar amb la inflació sense perdre qualitat; el Hospitality Management, en el qual per primera vegada s’incorporarà l’enfocament dels allotjaments; o Sense Filtre i Sense Filtre Pastry, de la mà de Montagud Editores, que estudiaran l’evolució de l’alta gastronomia i rebosteria.
En aquests fòrums, juntament amb Restaurant Trends, de la mà de Marques de Restauració, Hotel Trends i The VIP Room – enfocats a abordar els reptes i tendències de món hoteler – es reuniran més de 150 CEOs del sector, creant un autèntic cim de primers executius HORECA.
De la marca a la tecnologia
Els escenaris del Hospitality 4.0 Congress també debatran sobre la manera de crear avantatges competitius per a desmarcar-se de la competència. Per això, s’aprofundirà en el potencial de llançar marques autèntiques i emocionals, amb líders com el CEO de Krispy Kreme España, Manuel Zamudio, o de Beata Pasta, Ciro Cristiano; i d’apostar per les experiències 360, que uneixen oci i hostaleria, juntament amb directius de KFC, Bernabéu Market o The Champions Burger.
En la mateixa línia, es posarà damunt de la taula el valor del disseny, el servei i la sala en la generació de moments memorables amb els maîtres dels restaurants Enigma, Coc – amb dues estrelles Michelin – i Des de 1911, amb una estrella, entre altres. A més, HIP 2026 acollirà una performance immersiva en la qual es recrearà una passada en un restaurant d’alta gastronomia, i amb la qual es destacarà la cura del conjunt dels elements per a consolidar bons records i fidelizar als clients.
Un altre dels grans eixos del congrés de HIP serà l’impacte de la tecnologia en el HORECA, especialment la IA, l’ús de la qual ja permet reduir els costos operatius fins a un 30%, segons informes de mercat de 2025. La trobada revelarà casos d’èxit d’aplicació de la solució, juntament amb la robòtica, incloent-hi l’ús de robots en l’Aeroport de Barcelona, l’hotel Hyatt de la ciutat comtal i la Universitat Europea de Madrid.
Algunes de les primeres espases que passaran pel Hospitality 4.0 Congress són Joan Roca, Ferran Adrià, Gastón Acurio i Dani García; juntament amb líders de la talla de Javier Águila, president de la Inclusivament Collection de Hyatt a nivell global; Óscar Pierre, CEO i cofundador de Glovo; Aleix Puig, CoCEO de Vici; i Jordi Ferrer, CEO i president de Hesperia. A ells s’uniran directius de signatures referents com Grosso Napoletano, La Martinuca, Grup Quique Dacosta, McDonald’s, Granier, Starbucks, La Fresería, Les Muns, Meliá, Palladium, Riu, Minor Hotels, Room Mat o Soho Boutique Hotels.
El congrés també comptarà amb personalitats de fora del sector que inspiraran als empresaris en els seus desafiaments com el exseleccionador Vicente del Bosque, l’entrenador de tennis Toni Nadal, o el president de la CEOE, Antonio Garamendi.
Firmes expositores
En paral·lel al congrés, HIP 2026 congregarà a 1.024 signatures en una zona expositiva que s’ha ampliat per a albergar 13 àrees d’innovació. En elles es donaran a conèixer més de 5.300 solucions d’avantguarda en foodservice, equipament, interiorisme, mobiliari, parament, embalatge, tecnologia, restauració automatitzada i higiene i sociosanitari, a més de nous conceptes.
La fira reforçarà igualment el seu caràcter com a espai de connexió i oportunitats de negoci amb una completa agenda de networking, que inclourà cites com els Horeca New Business Models Awards 2026, els premis més prestigiosos del sector que reconeixen a aquells que més estan apostant per la innovació.