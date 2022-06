Helicòpters medicalitzats instal·laran purificadors d’aire ductFIT per eliminar bacteris i virus en vols

El purificador d’aire ductFIT, patentat per l’empresa espanyola CleanAir Spaces, s’instal·larà en helicòpters medicalitzats i de rescat, i així es convertirà en la primera empresa que garanteix la desinfecció contínua de l’aire i de les superfícies en aeronaus a Espanya.

L’empresa CES Aviation, juntament amb la DOA Castair, pertanyents al hòlding d’Eliance Global Services, companyia líder en la prestació de serveis aeronàutics, ha realitzat el disseny i la certificació del seu ús per a Europa.

El sistema utilitza un mètode de fixació que ha estat desenvolupat per Eliance Gobal Services especialment per a la instal·lació del purificador d’aire ductFIT, que permet col·locar-lo en qualsevol punt de la cabina adaptant-se a les necessitats del client i les normatives d’aviació.

La instal·lació de la tecnologia ductFIT, creada pels espanyols Miguel Garat i Pablo Fernández, és molt important en helicòpters medicalitzats i de rescat on els pacients solen presentar diverses patologies i cal la protecció tant de pacients com del personal sanitari i pilots.

De fet, nombrosos sistemes de salut tant públics com privats ja han incorporat els equips ductFIT de CleanAir Spaces per protegir-se, tant a l’aire com a les superfícies, de bacteris, virus i al·lèrgens.

En concret per a les aeronaus, el purificador d’aire ductFIT ha superat les més exigents proves de seguretat per al seu ús en vol, superant les proves de resistència i integració amb els sistemes, així com la comprovació en vol de la no generació de qualsevol tipus de interferència als sistemes de l’aeronau.

La certificació obtinguda té validesa europea (EASA), i convalidable amb els Estats Units (FAA) i el Regne Unit (CAA), en tots els models Airbus Helicopter 145 i per a qualsevol tipus de transport tant de professionals, treballadors i passatgers, aportant un important valor en la prevenció dels contagis en aquestes aeronaus.

DuctFIT està basada en la generació de molècules de peròxid d’hidrogen (H2O2), en nivells que en garanteixen la seguretat i l’eficàcia, i permet l’eliminació constant de virus, bacteris, àcars, pol·len, floridura, compostos químics cancerígens i olors de manera constant.

Aquesta tecnologia ductFIT ha estat certificada per prestigiosos laboratoris i universitats internacionals i està considerada com la tecnologia antiviral més avançada de les que actualment estan funcionant al món, ja que s’ha comprovat científicament que aconsegueix eliminar el 99,99% de qualsevol família de virus, inclosos els més resistents i duradors en superfícies.

D’altra banda, un estudi del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid va concloure que el purificador d’aire ductFIT elimina el virus del Covid-19 al 90% en 5 minuts i més del 99% només en 15 minuts d’exposició, sense afectar persones ni animals.

A més, està avalada per estudis científics com el de l’hospital Universitari Virgen de las Nieves de Granada, laboratori de bioseguretat nivell P3 de referència del Servei Andalús de Salut, que va comprovar i va concloure que en sis hores la tecnologia ductFIT va eliminar el 100% del coronavirus, el 99,75% del virus H1N1 i va reduir més d’un 99,99% l’enterovirus.