Haxx, nova identitat corporativa de Hafesa

Haxx és la nova identitat corporativa del grup energètic anteriorment conegut com Hafesa, una companyia amb una dècada de trajectòria que, amb motiu del seu aniversari, inicia oficialment una nova etapa, amb una imatge que representa millor el moment en el qual es troba.
Segons va informar, aquest rebrànding, en el qual la companyia porta treballant prop de dos anys, mostra l’evolució natural de l’empresa cap a un model “més modern, global i preparat per a liderar el futur del trading i la distribució energètica”. El llançament de Haxx suposa a més la unificació de totes les marques de les diferents unitats de negoci del grup sota una única identitat corporativa, reforçant la coherència, la solidesa i el reconeixement de la marca a nivell nacional i internacional.
“Haxx simbolitza l’energia que avança. Una empresa enfortida, més ben preparada per a competir amb els grans del sector, operant amb agilitat, transparència i impacte global. Aquesta marca representa el que som avui, una companyia que aposta per l’excel·lència operativa i per relacions sòlides i de confiança amb els nostres clients i proveïdors”, va afirmar Diego Guardamino, CEO de Haxx.
El llançament de Haxx coincideix amb un exercici marcat per l’estabilitat del negoci i el reforç estratègic de la seva infraestructura, consolidant a l’empresa com un actor rellevant del sector energètic tant a nivell nacional com internacional.
La companyia preveu tancar l’exercici 2025 amb una facturació de 1.333 milions d’euros i unes vendes de 1.500 milions de litres de combustible, impulsada per la diversificació de la seva activitat, el creixement de la seva xarxa logística i un posicionament renovat que reforça la seva presència internacional.
Haxx va indicar que avança en la consolidació d’un sistema de distribució alternatiu i complementari a la xarxa de Exolum, recolzat en l’adquisició i integració de noves plantes d’emmagatzematge. Aquest model permet a la companyia reforçar la seva autonomia operativa i guanyar flexibilitat en la gestió del subministrament.
Del volum total venut en 2025, que ascendeix a 1.500 milions de litres, la major part s’ha subministrat a través de les plantes de Bilbao i Motril. Des d’el mes de setembre passat, Haxx opera també des de les noves terminals de Cartagena i Màlaga, que ja formen part activa de la seva xarxa de distribució. De cara a 2026, la incorporació de la terminal d’Ocaña reforçarà la cobertura en la zona centro peninsular.
Terminals d’emmagatzematge
El creixement del negoci referent al de l’àrea de terminals ha estat especialment destacat. L’adquisició de ODT a Màlaga i Tancar a Cartagena, juntament amb l’inici de la construcció de la nova terminal de Ferrol, permet a la companyia superar els 660.000 m³ de capacitat d’emmagatzematge, consolidant-se en el Top 5 d’operadors a nivell nacional.
Haxx també ha obtingut l’autorització de la planta de Motril com a dipòsit duaner, ha aconseguit un rècord històric a Bilbao —superant els 100.000 m³ subministrats a l’octubre— i avança en la posada en marxa de la terminal d’Ocaña, que iniciarà operacions abans de finalitzar el primer trimestre de 2026.
Referent al negoci d’estacions de servei l’evolució ha estat cap a un model basat en actius propis. La companyia està construint la seva primera àrea de servei en la zona portuària de Motril sota la nova imatge de Haxx, que integrarà carregadors ultraràpids per a turismes i vehicles pesants.
Paral·lelament, l’empresa redefineix la seva estratègia amb un nou enfocament que se centrarà en la construcció d’estacions pròpies sota un model estandarditzat amb l’objectiu de reforçar el control sobre la inversió, optimitzar costos de desenvolupament i assegurar l’homogeneïtat de la xarxa, mantenint l’objectiu d’aconseguir 80 estacions de servei en 2030.
Haxx continua ampliant la seva base de clients externs, demostrant flexibilitat i capacitat d’adaptació gràcies a una xarxa logística robusta. Amb vista a 2026, preveu incrementar la seva flota per a donar servei a la futura terminal d’Ocaña i subministrar a la zona centro peninsular. Paral·lelament, la companyia contempla l’establiment de noves bases logístiques a Cartagena i Màlaga, amb l’objectiu d’optimitzar els fluxos associats a les seves noves terminals i enfortir la seva cobertura territorial.
Aletteo
Aletteo, la comercialitzadora elèctrica del grup, celebra el seu primer any afermant-se en un mercat competitiu mitjançant aliances estratègiques. De cara a 2026, es prepara per a fer un salt clau mitjançant la seva alta com a operadora gasista, ampliant així el ventall de serveis energètics que Haxx posarà a la disposició dels seus clients.