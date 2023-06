Harvard reconeix la Fageda com a un referent d’inclusió

La Fageda, el projecte social creat en 1982 amb la voluntat de millorar la vida de persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual, ha rebut el reconeixement de la Universitat Harvard per la seva labor integradora.

La professora Luisa Alemany i el professor Freek Vermeulen han destacat el propòsit social de La Fageda en un article titulat ‘La discapacitat com a font d’avantatge competitiu’. És la segona vegada que Harvard reconeix la singularitat del projecte. El novembre de 2010, un ‘casi study’ de Harvard Business School va destacar el model d’èxit de La Fageda.

Aquest últim article ha estat publicat en l’edició de juliol-agost de la centenària revista de recerca ‘Harvard Business Review’, una publicació que s’edita des de 1922 per Harvard Business School i que està enfocada en els professionals de les empreses en tots els seus nivells. L’article, ‘Disability as a Source of Competitive Advantage’, esmenta La Fageda com a “exemple d’èxit en inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental”, entenent el treball “com una eina per a una vida productiva i significativa”.

L’article també esmenta el Servei de Visites de La Fageda, que aquest 2023 compleix vint-i-cinc anys, com una reeixida eina per a visibilitzar del projecte social. Aquest passat 2022, La Fageda va celebrar el 40 aniversari del naixement del seu projecte social, una iniciativa que es va crear a la comarca de la Garrotxa (Girona) en 1982 amb la voluntat de millorar la vida de persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual. El seu fundador, el psicòleg Cristòfor Colom, la va iniciar amb una quinzena de persones i amb el precepte per millorar les seves vides implicava estar ocupada mitjançant un treball real i digne, un element clau per a transformar vides i dotar-les de sentit.

Aquesta iniciativa pionera, sense ànim de lucre, i exclusivament al servei de col·lectius vulnerables reuneix avui unes 500 persones. Durant els seus quaranta anys d’història ha impulsat diverses activitats empresarials i serveis per a persones amb discapacitat. En els últims temps la seva missió té una nova dimensió, ja que en 2019 va incorporar al projecte nous col·lectius en risc d’exclusió, per als quals a més de continuar generant llocs de treball ha posat en marxa també iniciatives encaminades a la seva formació i inserció laboral.

La Fageda és especialment coneguda per la producció de iogurts i postres, la qualitat dels quals ha atorgat a la marca una notòria reputació. El projecte ocupa actualment 350 persones, un gruix important de les quals pertanyen a col·lectius vulnerables. Un altre centenar de persones, que en aquest cas no poden exercir una activitat laboral per les limitacions de la seva discapacitat, formen part del centre ocupacional de l’entitat. La Fageda Fundació també posa l’abast dels seus col·lectius serveis d’habitatge, oci i formació.

D’aquesta manera, La Fageda s’ha convertit en un projecte pioner i referent en l’àmbit de la inclusió social i laboral a Catalunya. La seva singularitat fa que sigui objecte d’estudi en moltes universitats i escoles de negoci, com Harvard, entre moltes altres.