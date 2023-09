Harvard Business School reconeix el creixement de LALIGA

Una de les escoles de negoci més reconegudes a nivell internacional, la Harvard Business School, ha publicat un informe en el qual posa en valor el creixement esportiu, econòmic, tecnològic, digital i internacional de LALIGA en els últims 10 anys.

L’estudi, elaborat pel professor emèrit Stephen A. Greyser de la Harvard Business School i expresident del Consell Editorial de la Harvard Business Review; Kenneth Corsten, professor assistent en la Universitat College del Nord de Dinamarca, i Juan Fuentes, delegat de LALIGA per a països nòrdics, destaca aspectes com l’estratègia de globalització duta a terme per LALIGA “amb joint-ventures, oficines i delegacions en més de 40 països”.

A més, remarca els avanços de LALIGA en matèria econòmica i la “sostenibilitat financera a llarg termini a través de diferents models”, amb especial esment a l’acord de LALIGA amb CVC, que va portar a la creació de LALIGA Impuls, “que ha injectat gairebé 2.000 milions d’euros en els clubs de LALIGA per al seu desenvolupament estratègic”, d’acord amb una nota emesa per l’organització. Igualment, l’estudi parla també del desenvolupament en aspectes com l’anàlisi de dades, la posada en marxa de l’Over the Top (OTT) de LALIGA, així com la lluita que duu a terme contra la pirateria, i la seva aposta per la tecnologia amb aliances com la de Globant o la creació de LALIGA Tech, la filial que reuneix les solucions tecnològiques de la patronal del futbol professional espanyol.

El món digital també és un altre dels factors que la institució estatunidenca ha tingut en compte a l’hora de valorar l’acompliment de LALIGA en l’última dècada. L’empremta digital de LALIGA aconsegueix els “més de 200 milions de seguidors, diverses aplicacions i videojocs”, gràcies al disseny “d’un ecosistema digital que li permet tenir finestres directes per a impactar a la seva audiència diàriament”. Uns números que es veuen avalats pels èxits d’uns clubs, que han aconseguit 34 títols europeus en el segle XXI, més que cap altra competició en el continent.

Així mateix, el document es fa ressò dels reptes als quals s’enfronta el futbol actual com el de la Superliga, i que segons l’estudi era “una iniciativa impulsada per l’avarícia que emasculava el caràcter competitiu del futbol europeu” i que les persones darrere d’aquest concepte “haurien de sentir-se col·lectivament avergonyides de ser tan insensibles cap a les seves parts interessades, especialment els aficionats dels seus clubs”.

La publicació d’aquest article acadèmic forma part del “compromís de LALIGA amb l’educació”. En aquest sentit, el llançament d’aquest cas d’èxit “se suma al llegat de la Harvard Business School de produir recerques i materials educatius impactants per a líders empresarials, acadèmics i estudiants de tot el món”, segons afirma la patronal en el seu comunicat.