Hafesa, operador multienergètic del mercat espanyol, ha reforçat la seva xarxa logística amb la incorporació de dues noves terminals d’emmagatzematge d’hidrocarburs a Cartagena i Màlaga, sumant més de 660.000 m³ de capacitat i aconseguint així set plantes en tota Espanya.
Aquesta ampliació de Hafesa respon a l’estratègia de creixement i diversificació de la companyia, que busca reforçar la capacitat de servei i optimitzar la cadena de subministrament de combustibles i biocombustibles en el sud d’Europa. Amb aquestes operacions, Hafesa amplia la seva presència en punts clau per a la importació i distribució, incrementant la seva competitivitat i la seva capacitat de resposta davant les noves demandes del mercat.
La terminal de Cartagena, situada en el Port de Runams, disposa d’una superfície de 21.000 m² i una capacitat d’emmagatzematge de 110.000 m³ distribuïts en cinc tancs. Aquest enclavament, un dels principals punts d’entrada d’hidrocarburs a Espanya, està equipat amb sistemes completament automatitzats que permeten la descàrrega de vaixells, l’emmagatzematge i la càrrega de camions amb la màxima eficiència i seguretat. A més, compta amb connexió directa a la xarxa de Exolum, la qual cosa reforça la seva operativitat i garanteix l’optimització dels fluxos logístics.
Per part seva, la instal·lació de Màlaga, situada en el moll 9 del port de la ciutat, disposa de 16.239 m² i una capacitat de 40.000 m³ repartits en set tancs. Aquesta terminal, que forma part del complex petroquímic del port, s’ha consolidat com un dels principals punts d’entrada de combustibles tradicionals i, a més, com hub de referència per a biocombustibles.
La planta compta amb tecnologia avançada per a la gestió integral de càrrega i descàrrega de vaixells, emmagatzematge, aditivado i expedició de productes, la qual cosa li permet manejar gasoils, biocombustibles (UCOME, FAME), olis vegetals usats (UCO) i olis de palma, entre altres. La seva posició en el sud de la península reforça la capacitat de Hafesa per a atendre amb agilitat les necessitats del mercat nacional i internacional.
Amb les dues noves plantes, Hafesa aconsegueix els 660.000 m³ de capacitat d’emmagatzematge. Entre les plantes més destacades es troba Petrolis Asturians, que aporta 240.000 m³, situant-se com la major infraestructura del grup. Li segueixen la terminal de Tancar a Cartagena, amb 110.000 m³, i la de DBA Motril Port, que suma 106.527 m³.
La xarxa es completa amb els 90.000 m³ de DBA Ferrol Port, els 63.250 m³ de DBA Bilbao Port, els 40.000 m³ de la instal·lació ODT a Màlaga i els 10.520 m³ de la planta de DBA Ocaña.
A més de la seva capacitat volumètrica, aquestes terminals ocupen superfícies que van des dels 16.239 m² de Màlaga fins als 37.344 m² de Petrolis Asturians, reflectint una infraestructura extensa i diversificada que recolza l’activitat logística del grup.
En paraules de Diego Guardamino, CEO de Hafesa, “la incorporació d’aquestes terminals suposa un pas més en la nostra estratègia de creixement i diversificació. Ens permet reforçar la nostra presència a Espanya i oferir un servei logístic més àgil, segur i eficient als nostres clients”.
Diversificació energètica
Aquestes dues noves terminals no sols representen un augment significatiu de la capacitat d’emmagatzematge de Hafesa, sinó que simbolitzen el seu compromís amb la modernització i diversificació de la seva xarxa logística.
La companyia consolida així el seu paper com a operador multienergètic a Espanya, capaç de gestionar de manera integral la importació, emmagatzematge, transport, distribució i comercialització de combustibles i derivats. Amb aquesta inversió, Hafesa reforça el seu objectiu d’oferir un subministrament segur, eficient i diversificat, alineat amb les noves exigències reguladores i les tendències de transició energètica que marquen el futur del sector.