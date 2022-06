GXO millora la seva seguretat amb tecnologia DroneDog de seguretat aèria

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), (NYSE: GXO), l’empresa més gran del món dedicada en exclusiva a contractes logístics, acaba d’anunciar que ha desplegat un avançat sistema robòtic de seguretat aèria i terrestre en un dels seus principals centres de distribució en Clayton, Indiana, i té previst augmentar significativament el desplegament de sistemes de seguretat automatitzats en altres centres durant l’any vinent.

Es tracta de la major flota de robots de seguretat aèria i terrestre del món. El duo DroneDog i DroneSentry, integrat amb la plataforma de seguretat DroneCore de Asylon, Inc., són tecnologies de seguretat del futur, que proporcionen dades d’alta qualitat i actualitzacions de l’activitat in situ que poden detectar possibles problemes en temps real i informar simultàniament els equips de seguretat.

“Vam posar en marxa el sistema de seguretat avançada DroneDog i DroneSentry en les instal·lacions d’un client que té més d’1 milió de metres quadrats i que requereix una presència de seguretat 24/7 per a salvaguardar a la nostra gent i els productes”, va assenyalar Thomas Nelson, director sènior de Seguretat de GXO.

“La combinació de robòtica aèria i terrestre ens proporciona una magnífica transmissió de vídeo en directe, inclosa la visió infraroja per a les patrulles nocturnes, i podem operar, avaluar i respondre en temps real”, va afegir.

GXO ja ha utilitzat aquests dispositius robòtics per a dur a terme més de 12.000 activitats de seguretat relacionades amb alarmes i patrullatge o de primera resposta.

L’empresa també ha utilitzat aquests actius robòtics per a investigar i aclarir alarmes, així com per a realitzar inspeccions de seguretat per vídeo, estalviant quilòmetres i temps de recorregut als membres de l’equip. Aquesta tecnologia detecta possibles problemes en temps real, i impulsa un entorn més segur per a l’equip al mateix temps que protegeix els productes del client.

Michael Quiroga, chief Revenue Officer de Asylon, va afirmar que “l’equip de Asylon està encantat de desplegar aquesta tecnologia a escala amb GXO. DroneCore és una plataforma robòtica de seguretat aèria i terrestre única en el seu camp i s’ajusta perfectament a les necessitats de seguretat de les instal·lacions de GXO. I, encara que la tecnologia ha demostrat ser un sistema eficaç de dissuasió i detecció, estem igualment entusiasmats d’associar-nos amb GXO per a obrir oportunitats de formació i crear nous llocs de treball com a part del nostre objectiu d’ajudar a desenvolupar la força de treball del futur.”

Els drons aeris i els robots terrestres són controlables i poden ser supervisats a través d’una xarxa, la qual cosa permet als col·laboradors respondre més ràpidament a les alarmes o als possibles esdeveniments perillosos.

Els robots automatitzats ofereixen oportunitats de perfeccionament als membres de l’equip, ja que reben formació sobre com manejar eficaçment la tecnologia i crear instal·lacions més segures de manera proactiva.

El sistema DroneDog de Asylon està connectat de manera sense fil al núvol i compta amb una càrrega útil de seguretat, una estació de càrrega protegida contra la intempèrie i la plataforma Espot® de Boston Dynamics, que és un àgil robot mòbil que travessa fàcilment terrenys irregulars, puja escales i evita obstacles de manera autònoma.

Ja ha registrat més de 960 quilòmetres de patrulla en les instal·lacions. Funciona juntament amb el sistema DroneSentry, que inclou una estació basi meteorològica per a l’aterratge autònom i el canvi de bateries.

Les dues tecnologies ofereixen diferents punts de vista i poden col·locar ràpidament una càmera amb un zoom òptic de 20x allí on es necessiti, les 24 hores del dia. Juntes, amplien significativament les capacitats de seguretat, cobrint més àrea en menys temps que els mètodes de vigilància tradicionals.

Asylon, el desenvolupador de DroneCore, també subministra experts que treballen des d’una sala de control centralitzada a Pennsilvània les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any per a manejar a distància aquests sistemes i analitzar les dades de seguretat recollits en temps real per a mantenir l’espai segur per als companys de GXO.

Per a donar la benvinguda al “cadell” DroneDog a la seva nova llar, GXO va organitzar un concurs de noms en tota l’empresa. El guanyador, GiXmO, va ser presentat per Rusty Morgan i Kelsey Thomas, membres de l’equip de GXO que treballen a Missouri i Tennessee, respectivament.