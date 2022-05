GXO és nomenada per ‘Forbes’ com una de les millors empreses per a treballar a Espanya

GXO Logistics, Inc., la companyia més gran del món dedicada en exclusiva a contractes logístics, ha anunciat que ha estat nomenada ‘Best Place to Work’ per ‘Forbes’. La llista de la revista inclou les 75 millors empreses per a treballar a Espanya.

“Estem molt orgullosos de ser reconeguts com una de les millors empreses per a treballar a Espanya“, va assenyalar Sara Resa, directora de RH de GXO a Espanya, que va ser seleccionada per ‘Forbes’ com una de les millors directores de RH d’Espanya en 2021. “Els nostres empleats són el nostre principal actiu i gràcies a ells tenim èxit. Per això ens esforcem a comprometre’ls, a desenvolupar-los i en què se sentin part integrant d’un gran equip global”.

A l’hora de seleccionar les empreses per al seu reconeixement com ‘Best Plau to Work’, ‘Forbes’ avalua factors clau com l’ambient de treball, les oportunitats de desenvolupament professional i la retenció del talent, basant-se en un estudi independent realitzat per SigmaDos, l’empresa líder en recerca de mercats i enquestes d’opinió a Espanya.

En 2021, GXO va contractar més de 1.000 empleats a Espanya, amb el que l’ocupació total de l’empresa al país supera els 5.000. GXO espera continuar creixent en 2022.

“El desenvolupament del talent i la contractació són les principals prioritats estratègiques de GXO“, va afegir Resa. “Estem creixent a un ritme ràpid i busquem constantment professionals qualificats amb una àmplia gamma de capacitats. Estem demostrant que el sector logístic pot ser un lloc molt atractiu per a desenvolupar una carrera ambiciosa i satisfactòria”.

GXO és un líder mundial en tecnologia i solucions logístiques automatitzades per a empreses multinacionals i líders del mercat, amb 47 centres logístics a Espanya, que atenen clients de diversos sectors, com l’alimentació, el comerç al detall i la tecnologia.

La companyia destaca per les seves solucions personalitzades basades en dades, automatització intel·ligent i Machine Learning, tecnologies que generen cadenes de subministrament més àgils i intel·ligents i ajuden els clients a complir els seus objectius.

A més, GXO ajuda als clients a complir els seus objectius mediambientals, socials i de governança (ESG) mitjançant l’ús de tecnologia que no sols millora el seu rendiment, sinó que també minimitza el seu impacte mediambiental. En 2021, MSCI va atorgar a GXO la qualificació “AA” en reconeixement de la seva sòlida governança, el seu fort marc d’ètica empresarial i els seus audaços objectius mediambientals.