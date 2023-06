GXO és nomenada per Forbes com una de les millors empreses

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), l’empresa més gran del món dedicada en exclusiva a contractes logístics, ha anunciat avui que ha estat nomenada com una de les ‘Millors Empreses per a Treballar’ a Espanya per quart any consecutiu per la revista Forbes. Cada any, la revista Forbes llesta les 100 millors empreses per a treballar a Espanya i mostra les millors pràctiques en Recursos Humans. “Ens enorgulleix ser reconeguts com una de les millors empreses per a treballar a Espanya”, ha dit Rafael Gutiérrez de Mesa, director general de GXO a Espanya i Portugal. “Som líders tecnològics en logística, on l’automatització exerceix un paper important, però els nostres empleats són el cor de les nostres operacions. Ens esforcem a proporcionar un excel·lent ambient de treball creant una cultura de respecte, col·laboració, inclusió i desenvolupament”.

En seleccionar entre les més de 2.500 empreses participants per al reconeixement com a ‘Millor Empresa per a Treballar’, Forbes avalua factors clau com l’ambient de treball, la igualtat, la capacitació i el desenvolupament professional, i la retenció de talent. Forbes pregunta directament als empleats, basant-se en un estudi extern realitzat per SigmaDos, la principal empresa de recerca de mercat i sondejos d’opinió a Espanya.

Sara Resa, directora de Recursos Humans de GXO Ibèria, ha assenyalat: “Desenvolupar als nostres treballadors és una prioritat estratègica per a GXO. En un moment de creixement constant per a l’empresa, busquem no sols reclutar nou talent, sinó també oferir oportunitats de capacitació interna i promoció”.

GXO destaca com un ocupador d’elecció en fomentar el creixement dels empleats en tots els nivells de l’organització. GXO compta amb un programa de desenvolupament intern per als seus empleats en els centres de treball anomenat “Grow at GXO”, dissenyat per a fer costat als empleats que aspiren a créixer i aconseguir llocs de major responsabilitat. També ofereix més d’1 milió d’hores de formació interna en la seva plataforma en línia “GXO University”, que ofereix certificacions oficials en temes com a lideratge, innovació i gestió de projectes. GXO té una iniciativa anomenada “We Belong” que promou la diversitat, la inclusió i el sentit de pertinença a l’empresa. Com a part d’aquesta iniciativa, es promouen centenars d’activitats a tot el món per a fomentar un bon ambient de treball.

GXO es compromet a oferir resultats excepcionals als seus clients mentre persegueix les seves prioritats ESG i permet que els seus clients aconsegueixin els seus propis objectius de sostenibilitat. L’Informe ESG 2022, publicat recentment per GXO, inclou un nou quadre de comandament ESG ampliat i dos nous objectius de seguretat pública.