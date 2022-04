GXO consolida l’aliança amb Carrefour amb dues noves operacions

L’empresa dedicada en exclusiva a contractes logístics GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) va anunciar aquest dilluns que Carrefour externalitzarà l’operativa logística de les dues plataformes a Getafe (Madrid) i Màlaga.

D’aquesta manera, GXO passa a gestionar un total de set centres logístics de Carrefour a Espanya, incloent-hi el primer centre de temperatura controlada d’e-commerce sota la marca Salvesen, fent de GXO el partner preferent de la multinacional francesa al país.

“Estem encantats d’ampliar la nostra relació amb Carrefour i donar la benvinguda als nous companys a GXO,” va assenyalar Rui Marques, managing director de GXO Iberia. “La integració de la seva branca logística ens permet reforçar els nostres compromisos de millora a llarg termini, augmentar la nostra capacitat tecnològica i de gestió per a Carrefour així com estendre de manera perifèrica les nostres operacions a la península ibèrica, on ja comptem amb un total de 46 centres logístics. GXO té una gran experiència a donar suport a les activitats comercials d’alguns dels sectors més complexos, demandants i de més creixement del món, com és el cas de Carrefour, amb solucions innovadores, tecnologia avançada ia mida per al sector i per al client”, va afegir.

Amb aquestes dues operacions de la branca logística de Carrefour, GXO reforça la seva presència a Espanya. Incloent-hi els gairebé 20.000 m2 i més de 38.000 m2 de superfície a Getafe i Màlaga, respectivament, GXO gestiona un total de 270.000 metres quadrats per a Carrefour i mantindrà al complet la plantilla en ambdues instal·lacions, conformada per aproximadament 170 treballadors a Màlaga i cinc empleats més a Madrid.

Tots dos centres han estat remodelats recentment amb innovacions especialment adaptades a les necessitats de Carrefour. GXO ja disposa als seus centres per a Carrefour de solucions tecnològiques avançades, com un braç robòtic que prepara la distribució a les botigues, i tecnologia visual check que assegura la qualitat i efectivitat de la lectura de codis de barres.

GXO es diferencia per l’automatització i la tecnologia, “ajudant els seus clients a oferir solucions de valor afegit en un creixent nombre de verticals”. El 2021, l’empresa va implementar més de 2.000 nous models tecnològics als seus centres, creixent un 100% respecte a l’any anterior. GXO està fent proves amb 200 noves tecnologies que provenen de prop de 100 proveïdors.​