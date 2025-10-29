Els presidents d’Astúries, Adrián Barbón, i de Galícia, Alfonso Rueda, van participar en la presentació del llibre Territorio de encuentro de l’exconseller asturià Guillermo Martínez, i actual director general d’Acento Public Affairs a Madrid, en un acte celebrat al Club La Nueva España que va reunir nombroses personalitats polítiques i exministres.
Durant l’esdeveniment, tots dos dirigents van defensar la necessitat de promoure el diàleg i la cooperació davant de l’actual polarització política, subratllant la importància del municipalisme i de la col·laboració entre comunitats per impulsar el desenvolupament i la cohesió territorial.
Rueda va destacar l’eliminació dels peatges a Galícia com un “acte de justícia” i va fer una crida a reforçar la cooperació entre administracions. Barbó, per la seva banda, va advocar perquè Astúries faci el salt a convertir-se en una “comunitat perifèrica estratègica” i va defensar la identitat asturiana dins del marc autonòmic.
Per la seva banda, Guillermo Martínez va reclamar “menys hooligans i més pedagogia” a la política, reivindicant la vocació pública i el treball constructiu davant de l’enfrontament partidista. L’autor va assenyalar que “la política és sacrificada, poc grata i amb moltes hores de feina, però hi ha vida més enllà”.
L’acte, que va comptar amb un ple total, va ser descrit com un espai de reflexió i entesa entre diferents sensibilitats polítiques, posant en valor l’esperit de col·laboració institucional que uneix Astúries i Galícia. La crònica política d?ahir a la nit i la d?aquest matí destaca el missatge alt, clar i racional de Martínez contra la polarització de la política i la societat.