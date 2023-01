Grups hotelers espanyols com NH o Melià aposten per la República Dominicana

Els grans grups hotelers espanyols fomenten la seva presència a la República Dominicana, una de les referències del turisme al Carib i en el continent americà. L’any passat van rebre més de set milions de turistes, dades que, segons el Ministeri de Turisme, col·loquen a 2022 com “el millor any de la història del turisme dominicà”.

En aquesta línia de treball confien els màxims directius de les companyies espanyoles en apostar per la zona Alfredo Fernández Agras, president de NH; Gabriel Escarrer Juliá, president de Meliá; Eustasio López, president de Lopesan; i Abel Matutes Prat, president de Palladium.

La setmana passada el ministre de Turisme de la República Domicana, David Collado, va assegurar que el seu objectiu “era continuar sent el referent en turisme per al continent; per això continuarem innovant i esgotarem una agenda de més de 60 reunions on tancarem acords amb línies aèries, nous hotels i inversions turístiques, així com tour operadors, perquè puguem continuar impulsant l’arribada els turistes al nostre país”.

Al pavelló en Fitur de la República Dominicana va assistir el rei Felip VI i la reina Letizia. I també van acudir el president Banc Popular dominicà, Cristopher Paniagua; l’administrador del Banc de Reserves, Samuel Pereyra; el president de l’Associació Dominicana d’Hotels i Turisme, David Llibre, així com l’ambaixador dominicà a Espanya, Juan Bolívar Díaz. A més, destacats empresaris lligats al sector turístic del país i altres autoritats dominicanes van ser presents en l’esdeveniment.

Tant el president del Banc Popular, Cristopher Paniagua, com l’administrador de Banc de Reserves, Samuel Pereyra, van destacar la importància del turisme per al país i la seva economia, i van ressaltar l’esforç de tots els sectors involucrats per a aconseguir les creixents xifres de visitants estrangers.

La setmana passada es van signar acords amb Ibèria i TUI, l’agència de viatges d’El Corte Inglés, i trobades amb els tour operadors World 2 Fly i World 2 Meet, així com amb la plataforma de viatges en línia E dreams.

Entre els assistents en l’obertura de l’estand també van estar Gabriel Escarrer, de Grup Meliá; Encarna Piñero, de Inverhotel; Frank Rainieri i Haydée Kuret de Rainieri, de Grup Punta Canuda; Adriana Cisneros, de Grup Cisneros, també Juan Vicini, Héctor José Rizek, Carlos José Martí, entre altres.

El ministre de Turisme dominicà, David Collado, va destacar que “som un país obert, de gent bona, que rep al turista amb un somriure” i amb atractius turístics com la Ciutat Colonial i les paradisíaques platges dominicanes (entre les millors del món), a més de l’art internacional d’Iván Tovar i la famosa merenga, declarat en 2016 per la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.