Grupo Gallo uneix la pasta de sempre amb el nou brou 100% natural

Grupo Gallo informa que es proposa “democratitzar el consum de brou natural a Espanya” amb les noves varietats de brou elaborades amb ingredients 100% naturals i un 33% de pollastre.

“Un producte únic al mercat que posa a l’abast de les llars espanyoles l’aliança perfecta entre la millor pasta per a sopa i el brou de tota la vida, a partir de receptes tradicionals elaborades amb un procés industrial exclusiu que permetrà posar a l’abast de les famílies un producte que apujarà l’estàndard de qualitat de la categoria”, va explicar.

En aquest sentit, Grupo Gallo va assenyalar que es tracta d’un “producte honest que fa gala de la seva naturalitat, gran sabor i de l’avenç que suposa en paràmetres de sostenibilitat gràcies a l’eficiència del procés industrial i a la proximitat dels ingredients utilitzats. El llançament de la nova gamma de vins uneix la naturalitat d’aquest producte amb la tradicional pasta de sopa de Gall, creant així una combinació perfecta i que aporta al consumidor una proposta de màxima qualitat”.

Amb aquesta novetat, Grupo Gallo respon a la tendència creixent a les llars de substituir el brou elaborat a casa pel brou envasat: així, mentre que el 2014 el 70% de les llars que consumien brou el preparaven a casa, actualment aquest percentatge ha disminuït fins al 60%. La manca de temps és el principal motiu pel qual s’està deixant de cuinar el brou de manera tradicional a la llar, sense que això suposi que aquest plat deixi de tenir presència a les llars: a Espanya, les famílies consumeixen brou una mitjana de 2 cops per setmana, preferentment al sopar.

Amb la finalitat de facilitar la presència a la dieta diària i de donar un impuls al consum de sopa al nostre país, Grupo Gallo llança un brou enterament natural amb el percentatge més gran de pollastre fresc del mercat (un 33%) juntament amb ingredients també 100 % naturals i de proximitat. La marca arriba al mercat dels vins de forma natural. “El brou que llancem al mercat és un producte honest, autèntic que pujarà el llistó en tota la categoria, sens dubte”, va afirmar la directora de Màrqueting, Comunicació i Sostenibilitat de Grupo Gallo, Noemí García.

Així, Grupo Gallo llança 4 varietats de vins destinades a cobrir un ampli espectre de dietes, preferències i gustos: des del clàssic brou de pollastre, passant per una proposta de pollastre amb pernil per a aquells que busquen una sopa una mica més intensa, i el de bullit per als incondicionals d’aquest plat. A aquestes tres varietats s’hi afegeix el brou de verdures, pensat per a dietes vegetarianes i detox.

Elaboració

“L’art de submergir vegetals i carn a l’aigua, coent-se a foc lent, s’ha convertit al nostre país en un element central de la gastronomia que ha evolucionat al llarg dels anys gràcies als seus valors alimentaris i nutricionals, així com a la seva versatilitat per adaptar-se a la disponibilitat de matèries primeres de cada territori”, va destacar Grupo Gallo.

Una tradició que la companyia ha recollit i conceptualitzat en aquest projecte, a través de l’Olla de Gallo, una tecnologia que permet elaborar el brou de tota la vida a través d’un procés industrial altament eficient i sostenible amb una capacitat de producció de 140.000 litres de brou al dia, sense desaprofitar res de matèria primera.

La companyia elaborarà els seus vins a la nova planta construïda a Granollers, convertida ara en una fàbrica capdavantera a nivell europeu gràcies a aquest nou projecte en què la companyia ha invertit 14 milions d’euros i que, segons Montserrat Tort, directora de la planta industrial barcelonina, “és una revolució que ens planteja un repte a nivell logístic, tecnològic i humà, alhora que la situa la planta de Granollers com a punta de llança dins de l’estratègia de creixement de la companyia, liderant el seu primer projecte de digitalització”.

D’aquesta manera, Grupo Gallo ha indicat que ha creat “un gran brou per a una gran pasta en l’elaboració de la qual és especialista i líder del mercat des de fa més de set dècades”. “Ara unim el millor dels dos mons per crear una sopa perfecta”, assegura Noemí García. Per al llançament d’aquesta innovació, la marca ha volgut unir també els xefs més mediàtics de la televisió i juntament amb el ja ambaixador de marca, Pepe Rodríguez, acompanyaran en la posada de llarg de les noves varietats els seus companys Jordi Cruz i Samantha Vallejo- Nájera.

“La proposta de valor que la marca aporta amb els seus vins respon a una qualitat que es nota gràcies a un sabor únic, amb ingredients frescos i naturals que tenen amb el 33% de pollastre fresc el seu màxim exponent. És, a més, un avenç des del punt de vista de la sostenibilitat: pels seus ingredients, tots procedents de productors de proximitat, que subministren producte acabat de cultivar i carn fresca; i des del punt de vista del packaging, amb què Grupo Gallo aporta l’envàs més sostenible que hi ha actualment al mercat, totalment reciclable amb un 87% del material d’origen vegetal que compta amb tap de canya de sucre”, va afegir.

Innovació

Durant més de 75 anys, Pastas Gallo “ha estat una marca icònica que pot mirar al futur des del profund respecte a un llegat que ha demostrat el seu compromís amb el consumidor i la proximitat amb les famílies d’aquest país, mantenint sempre una escolta activa, amb voluntat real de ser al costat del consumidor per poder anticipar-se a les necessitats de les famílies”, va subratllar la companyia.

Per això, va assegurar que “Grup Gallo s’ha consolidat al mercat espanyol com a marca líder al mercat de la pasta seca, les salses i les farines com a únic fabricant nacional, oferint una àmplia varietat de pastes, amb receptes totalment adaptades al gust dels paladars espanyols. El reconeixement dels consumidors l’avala amb la fidelitat i una quota de mercat propera al 35% en pasta seca, un 29% en salses i un 16% en farines”.