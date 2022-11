Grupo Gallo rep el reconeixement d’Andalusia al seu compromís amb l’alimentació saludable

La quarta edició dels Premis Andalusia de reconeixement a l’excel·lència, l’emprenedoria i la innovació de les entitats i institucions andaluses ha distingit enguany a Grup Gall amb el Premi al Compromís amb l’Alimentació Saludable. La directora de Màrqueting, Comunicació i Sostenibilitat de la companyia, Noemí García, ha estat l’encarregada de recollir el guardó en la gala que s’ha celebrat aquest dimecres a Sevilla, a la qual han assistit 250 personalitats de l’àmbit empresarial, social i institucional de la regió.

Amb aquest premi, Grup Gall va assegurar que veu reconeguda la seva “aposta per la categoria salut, que s’ha convertit en el pilar fonamental de l’estratègia de la companyia focalitzant la innovació dels seus productes cap a una alimentació més saludable que contribueixi al benestar de les famílies i a un sistema alimentari sostenible”.

Així ho va dir Noemí García després de recollir el guardó de mans del conseller de Presidència de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz. “La nostra missió com a companyia líder i el nostre compromís amb el consumidor és posar al seu abast alternatives amb major aportació nutricional amb l’objectiu de continuar impulsant el consum de pasta al nostre país”, va manifestar.

Tot això, va continuar, “alineat amb les preferències que manifesten els nostres consumidors, amb els quals mantenim una escolta activa permanent i que, clarament, es focalitzen en el camp salut”.

Així mateix, va indicar que 2022 ha estat un any “especialment focalitzat” en la innovació de varietats alineades amb aquesta estratègia, amb el llançament al mercat de la nova gamma de pasta de llegum “i de les noves varietats de pasta integral amb més fibra i millor sabor del mercat”.

“Totes dues apostes”, va declarar Noemí García, “se circumscriuen en l’aposta estratègica com a marca fabricadora per desenvolupar categories d’alimentació saludable i per la contribució real i efectiva com a empresa líder del sector agroalimentari espanyol al canvi de paradigma cap a un sistema alimentari més sostenible i just”.

La companyia destaca que, elaborades amb un sol ingredient a base de llentia vermella, cigró i pèsol, les noves varietats Gall Nature 100% Llegum proposen” una nova i deliciosa manera de menjar aquest aliment, contribuint a reduir aquelles barreres que tradicionalment han frenat el seu consum”.

“A més, estem davant un producte que aporta els mateixos beneficis nutricionals que l’aliment original -l’alt contingut en proteïnes, en fibra i en ferro- a més de ser apta per a dietes restrictives, com la vegana, o motivades per intoleràncies i/o al·lèrgies, com les persones celíaques”, indiquen des de la companyia.

“Referent a les varietats integrals, la nova fórmula de Gra Complet (Whole grain evita la pèrdua significativa dels compostos del gra durant el procés d’elaboració. La conseqüència és una millora dels atributs nutricionals i organolèptics a través d’un producte amb més fibra (25%), fitonutrientes, grasses, vitamines i minerals que altres productes de la seva mateixa categoria”, afegeixen.

A més, destaca que en la fase final del procés d’elaboració, el segó que forma part del gra es torra per a conferir-li a la pasta integral un millor sabor i intensitat.

Grup Gall va assenyalar que s’ha consolidat en el mercat espanyol oferint una àmplia varietat de pastes i que el reconeixement dels consumidors li avala “amb la seva fidelitat i una quota de mercat pròxima al 35% en pasta seca, un 29% en salses i un 16% en farines”.