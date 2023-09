Grupo Gallo llença una nova llista de pasta infantil amb personatges Disney

Grup Gallo ha anunciat el naixement d’un projecte a escala internacional de la mà de Disney per a la comercialització de quatre noves referències de pasta infantil amb la forma de personatges de Disney i Disney Pixar.

Mitjançant aquesta col·laboració amb Disney, el mateix any de celebració dels seus 100 anys d’història de la companyia, Grup Gall disposarà per primera vegada en la seva història d’una llicència per a la comercialització de pasta tematitzada.

La pasta en forma de personatges de Disney arriba amb quatre noves referències de pasta. Pastures Gallo ha presentat tres varietats de pasta clàssica (Mickey, Frozen i Cars), pensades per a combinar amb les salses de Gall, i una varietat de pasta per a sopa (Nemo), ideada per a ser consumida al costat dels brous naturals que Gall va llançar al mercat a principis d’aquest 2023.

Cada paquet de pasta compta amb formes úniques. El paquet de Mickey Mouse estarà compost per pasta en forma de Mickey Mouse, mentre que la màgia de Frozen arribarà als plats amb pasta en forma d’Elsa, Olaf, un floc de neu i l’emblemàtic castell d’Arendelle. En el paquet de Cars, els més petits podran degustar la pasta en forma dels bòlids de Cars: Raig McQueen, Mat, Guido i Luigi. Finalment, el paquet de Nemo comptarà amb els populars personatges de la pel·lícula: Nemo, Dory, Crush, Bruce i Sheldon.

Innovació

La companyia va assenyalar que aquestes catorze noves formes de pasta han estat “meticulosament dissenyades amb un nivell de precisió i detall excepcionals. Han estat el resultat d’un escrupolós i apassionant procés de desenvolupament tecnològic, una autèntica obra d’enginyeria agroalimentària desenvolupada per l’equip d’experts en innovació de Grup Gallo en un temps rècord”.

Les quatre noves referències de pasta infantil s’elaboren en la planta de Gallo en El Carpio, Córdoba, garantint els més alts estàndards d’excel·lència “gràcies a l’ús de blat d’alta qualitat procedent de camps de la campanya cordovesa”.

Grup Gallo va indicar que aquesta iniciativa marca un nou capítol en el seu compromís per “proporcionar opcions alimentoses atractives i d’alta qualitat per als més petits, amb la creació d’una nova categoria de pasta infantil”.

La directora de Màrqueting de Grup Gallo, Noemí García, destaca l’aposta de Grup Gallo per oferir un producte nutritiu diferencial per al públic infantil. “La nova pasta per a nens de Grup Gallo està elaborada mitjançant un minuciós procés de selecció de blat d’alta qualitat, per a garantir un sabor i textura excel·lents. Així s’aconsegueix elaborar una pasta saludable i nutritiva, rica en carbohidrats, fibra i proteïnes, elements indispensables en una dieta infantil equilibrada, i al mateix temps convertim el menjar en un moment amè i divertit per als més petits”, va manifestar.

“El naixement d’aquesta nova categoria, Gallo Kids, sorgeix amb la voluntat de contribuir a l’alimentació equilibrada, saludable i nutritiva dels més petits. Gall s’uneix a Disney en el moment de celebració dels seus 100 anys d’històries de màgia i personatges icònics”, va afegir.