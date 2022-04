Grupo Fertiberia reduirà les emissions a zero el 2035

Grupo Fertiberia ha posat en marxa el pla d’inversions més ambiciós de la seva història per reduir a zero les emissions de la seva activitat industrial abans del 2035, en el marc de la iniciativa ‘Science-Based Targets’, i liderar el desenvolupament del mercat europeu d’amoníac verd.

Aquest compost s’obté substituint el gas natural per hidrogen procedent d’energia elèctrica renovable i serveix de base per produir solucions de nutrició vegetal sense petjada de carboni i productes amb petjada de carboni zero, a més d’altres solucions mediambientals per reduir emissions a la indústria. Grupo Fertiberia destaca que es converteix així en la primera gran empresa del sector que es compromet a ser neutra en carboni en la propera dècada i reforça la seva posició en el desenvolupament de productes d’alt valor afegit.

El pla, anomenat Net Zero, es basa, en primer lloc, en les aliances que Grupo Fertiberia ha establert amb els líders europeus del mercat energètic perquè els seus principals centres de producció a Espanya formin part dels grans consorcis implicats en el desenvolupament de l’hidrogen verd a la Península Ibèrica.

Aquestes iniciatives permeten a la companyia liderar el desenvolupament del mercat de més creixement i rendibilitat al sector de la nutrició vegetal. A més, també reforcen la sobirania energètica de la UE, en substituir el gas natural per fonts energètiques autòctones i renovables.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia, es preveu que la demanda de fertilitzants desenvolupats a partir d’amoníac verd creixi un 40% anual fins al 2050. “El món necessitarà més producció amb menys emissions, per la qual cosa la nostra empresa s’està preparant per al futur d’aquest mercat”, subratlla Javier Goñi, president de Grupo Fertiberia.

A més, s’estan obrint nous mercats per a la companyia. Fins ara, l’amoníac es feia servir essencialment per a la producció de solucions de nutrició vegetal i productes industrials per reduir les emissions en altres indústries.

Ara, l’amoníac verd s’ha convertit també en el combustible amb més potencial per descarbonitzar el sector del transport marítim, cosa que potencia la capacitat dels productes del Grup Fertiberia per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. “Els nostres principals centres industrials estan en zones estratègiques per al trànsit marítim, cosa que obre un mercat amb un enorme potencial”, assenyala la companyia.

Juntament amb el desenvolupament de les noves capacitats en la producció d’amoníac verd, una altra de les iniciatives per reduir a zero les emissions serà l’autoconsum d’energia renovable a totes les instal·lacions. D’altra banda, Grupo Fertiberia també ha posat en marxa un canvi progressiu en la política de compra de matèries primeres per assegurar que en la seva producció no genera emissions.

“Entre el 2010 i el 2020 hem estat capaços de reduir en més d’un 63% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de Grupo Fertiberia, des de fa anys tenim interioritzat l’objectiu de reduir permanentment la petjada de la nostra activitat i ara liderem una transformació profunda per ser la primera gran empresa del sector que es compromet a assolir l’objectiu de les ‘zero emissions’ abans del 2035”, sosté Goñi.

Totes les inversions per descarbonitzar les operacions de la companyia estan associades al compliment dels seus ambiciosos objectius de negoci per a la propera dècada. En aquest moment més del 50% dels ingressos de la companyia procedeix de la seva gamma de productes especials (solucions de nutrició vegetal intel·ligents i dissenyades a la mida de cada cultiu). El repte de Net Zero és aconseguir que el 100% de les vendes procedeixin de productes innovadors i plenament sostenibles.