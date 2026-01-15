Grupo Albia obre les portes de tots els seus tanatoris als animals de companyia

Amb motiu del Dia de Sant Antón, patró dels animals, que se celebra cada 17 de gener, Grupo Albia, companyia del sector funerari a Espanya, recorda que tots els seus centres al país permeten l’accés d’animals de companyia, perquè puguin acompanyar a les famílies en el moment del comiat d’un ser estimat.
Sota el lema ‘Animals volguts, benvinguts’, aquesta mesura reconeix el paper fonamental que els animals ocupen en la vida de moltes persones, no sols com a mascotes, sinó com a membres de la família, brindant un suport emocional incondicional, especialment en situacions de dol.
Segons Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, “els nostres animals formen part de la família i són presents en els moments més importants de la nostra vida. En un instant tan delicat com el comiat d’un ser estimat, la seva companyia pot aportar consol, serenitat i un important suport emocional. Amb aquesta política volem facilitar que les famílies puguin acomiadar-se acompanyades dels qui sempre han estat al seu costat”.
La política contempla l’accés d’animals domèstics sempre que es compleixin uns requisits de seguretat, higiene i benestar, tant per a les persones com per als propis animals. Entre ells, s’estableix que els animals han d’anar acompanyats i controlats en tot moment, mantenir condicions higienicosanitàries òptimes i mostrar un comportament tranquil.
Diversos estudis i l’experiència clínica coincideixen que la presència d’animals de companyia en moments de pèrdua pot tenir un efecte positiu en el procés de dol, ajudant a reduir l’ansietat, alleujar l’estrès i facilitar l’expressió de sentiments. En aquestes situacions, la seva proximitat ofereix una sensació de seguretat, calma i benestar, especialment en població infantil, persones majors o persones amb necessitats especials.
La iniciativa s’emmarca en el compromís de Grupo Albia amb l’atenció integral a les famílies, el benestar emocional i l’adaptació a les noves realitats socials. Assenyala que permetre la presència d’animals de companyia en el comiat és “un gest de reconeixement al vincle que uneix a persones i animals, i a la seva capacitat per a alleujar el dolor en els moments més difícils”.