Grup Albia i Áltima han llançat Artemis, una nova línia de negoci dedicada als serveis de comiat de mascotes, que trasllada l’experiència i el coneixement dels dos grups a l’àmbit dels animals de companyia, oferint a les famílies un acompanyament respectuós, digne i personalitzat.
Segons dades de l’Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia (Anfaac), el 2025, més del 60% de les llars a Espanya conviu amb almenys una mascota. En aquest context, la demanda de serveis que permetin a les famílies acomiadar-se daquests companys de vida amb dignitat i respecte augmenta. Artemis ofereix un catàleg complet de serveis que van des de la recollida i la cremació de mascotes fins a propostes d’homenatge i record personalitzades. A això s’hi afegeix un equip especialitzat en gestió del dol, encarregat d’oferir atenció psicològica i acompanyament emocional a les famílies que enfronten la pèrdua de la seva mascota.
D’altra banda, Artemis ofereix un servei nacional de recollida i incineració individual d’equins, ràpid, personalitzat i amb els estàndards de qualitat més alts, garantint a cada família, si ho sol·liciten, el lliurament de les cendres amb total confiança.
“Amb Artemis fem un pas més en la nostra missió d’estar al costat de les famílies en els moments més delicats de la seva vida. Volem que els qui s’han d’acomiadar d’una mascota amb què han compartit el seu dia a dia trobin en nosaltres el mateix respecte, professionalitat i sensibilitat que oferim als nostres serveis funeraris tradicionals”, afirma Daniel Palacios, director general de Grupo Palacios.
Amb 25 professionals, sis centres a Espanya i una flota de 14 vehicles —gran part elèctrics—, Artemis combina proximitat i responsabilitat ambiental. Ja confien en els seus serveis gairebé 1.000 clíniques veterinàries, hospitals i famílies, destacant-ne la professionalitat i el respecte en cada atenció.
Artemis compta amb el suport de Víctor Escrihuela Moreno, soci industrial amb una reconeguda trajectòria en el desenvolupament de projectes innovadors, i d’Áltima, empresa especialitzada en negoci funerari. El llançament s’ha concretat amb la integració de Cresma La Vila, empresa emblemàtica al món funerari de mascotes a la Comunitat Valenciana.
Així mateix, Artemis ha inaugurat un centre operatiu a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), fet que suposa un pas més en l’expansió territorial de la nova companyia i en el seu objectiu d’apropar aquests serveis a més famílies a diferents regions d’Espanya.
Amb aquest llançament, Grupo Albia i Áltima van indicar que demostren la seva capacitat per innovar i diversificar la seva activitat amb iniciatives alineades amb les noves sensibilitats socials. Artemis neix amb una clara vocació de creixement, consolidació territorial i lideratge en un segment de mercat que, lluny de ser residual, es perfila com un espai amb un alt potencial de desenvolupament.