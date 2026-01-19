Grup UAX, Atlético de Madrid i Live Nation s’uneixen per impulsar la formació i la recerca

Grup educatiu UAX, Atlético de Madrid i Live Nation han formalitzat la seva aliança estratègica per impulsar la formació i la recerca en la indústria de l’esport, música i entreteniment. Grup UAX es converteix així en col·laborador acadèmic de les empreses referents als seus àmbits i consolida el seu model de cooperació amb grans organitzacions en involucrar els professionals de l’Atlètic de Madrid i Live Nation en el desenvolupament acadèmic dels seus estudiants.
Gràcies a aquesta col·laboració, la Universitat Alfonso X el Sabio (UAX) es converteix a la universitat oficial de l’Atlètic de Madrid i Live Nation, i juntament amb XTART FP, l’institut de Formació Professional del grup, crearà titulacions de FP i Postgrau en salut, gestió esportiva en col·laboració amb l’Atlètic de Madrid, així com en gestió i tecnologia aplicada a la indústria de la música. Alhora, seguint el model del Grup UAX, els professionals del club de futbol i Live Nation participaran de forma activa en el desenvolupament acadèmic dels estudiants a través de classes magistrals i projectes UAXmakers, que desenvoluparan juntament amb els estudiants de la universitat.
La dimensió de l’acord s’amplia en l’àmbit internacional amb la possibilitat de desenvolupar programes formatius a les franquícies Atlètic de San Luis (Mèxic) i Atlètic Ottawa (Canadà). “Per al Grup UAX la formació pràctica i connectada amb les empreses és la clau del nostre model, per la qual cosa aquest gran projecte amb l’Atlético de Madrid i Live Nation la fa realitat. Ens aporten coneixement de la demanda d’habilitats, professionals amb experiència pràctica com a docents, i pràctiques professionals per als nostres estudiants, i alhora ens permet retornar a empleats i jugadors la formació necessària per al seu futur desenvolupament professional. A UAX creiem en la formació integral i contínua dels professionals com a palanca de desenvolupament econòmic i social, i amb aquesta aliança creem noves vies per transferir el coneixement a la indústria esportiva i de l’entreteniment formant els millors futurs professionals” ha afirmat Domingo Mirón, CEO del Grup educatiu UAX.
“L’Atlético de Madrid és un club que sempre mira al futur amb optimisme i la formació és un pilar fonamental per construir-lo. Comptar amb Grupo UAX com a soci acadèmic ens aporta experiència per oferir noves oportunitats de creixement als nostres jugadors i empleats, però també ens permet participar de manera directa en la formació dels futurs professionals de la indústria”, ha concretat Óscar Mayo, director general d’Ingressos i Operacions de l’Atlético de Madrid.
“La nostra indústria necessita diferents professionals preparats per liderar la innovació en un entorn global que evoluciona molt de pressa i en què cada vegada interactuen més agents. Amb aquesta aliança, reforcem el nostre compromís amb la creació de talent en tots els perfils al voltant de la indústria, capaç de transformar la música i l’entreteniment i entenent el sector d’avui i aportar l’experiència internacional de Live Nation desenvolupin competències que marquin la diferència en un mercat cada cop més connectat i dinàmic”, va assenyalar Ana Gómez de Castro, directora d’Educació i RSC de Live Nation España.
Els estudiants del Grup UAX comptaran també amb la possibilitat de realitzar les pràctiques a Live Nation i l’Atlètic de Madrid i gaudiran d’experiències al llarg del curs acadèmic per enriquir la seva formació. Aquestes mesures volen impulsar l’ocupabilitat dels estudiants del Grup UAX, amb una formació completa i eminentment pràctica.
A més, The Valley Business & Tech School, l’escola de negocis del grup estarà a càrrec dels programes de formació in-company per a jugadors i empleats del club a l’àrea de negocis i tecnologia, dos àmbits d’alta ocupabilitat. Per part seva, The Valley Talent oferirà els serveis de headhunting i recruiting per a l’entitat esportiva que podrà comptar amb processos de selecció adaptats a les seves necessitats.
L’acord inclou també una dotació per a beques d’alt rendiment adreçades a jugadors i programes de formació contínua per a empleats, amb l’objectiu de facilitar l’accés a titulacions d’alta ocupabilitat i programes de qualitat a FP, Grau i Postrado, executive, microcredencials i certificacions.
Grup UAX, Live Nation i l’Atlètic de Madrid també busquen impulsar la generació de coneixement i accelerar la seva transferència a la societat per ser un motor de creixement econòmic i desenvolupament social. Per això, la col·laboració que han signat preveu l’impuls de projectes de recerca científica coordinats per UAX i amb la participació de professionals del Grup UAX, promotora i club en qualitat d’investigadors principals o coinvestigadors.