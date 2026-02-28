Grup Griñó impulsa la modernització de la seva planta Reciclats del Marquesat amb intel·ligència artificial

L’empresa Reciclats del Marquesat, filial del Grup Griñó a Castella-la Manxa, ha executat un projecte de modernització tecnològica en la seva instal·lació de classificació de residus.
El nou equip, basat en intel·ligència artificial, permet detectar i separar materials en funció de la seva composició i morfologia, la qual cosa es tradueix en una millora significativa de l’eficiència del procés de selecció i de la qualitat de les fraccions recuperades.
Tal com ha informat la companyia, l’execució del projecte ha permès optimitzar el procés de triatge, incrementant la recuperació dels materials valoritzables en un 5,7%, amb especial incidència en la recuperació de plàstics lleugers i reduint la quantitat destinada a deposició final.
Va indicar que aquesta millora no sols s’alinea amb els principis d’economia circular, sinó que també contribueix als objectius mediambientals del Grup Griñó i als del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.
L’actuació, que reforça el compromís de la companyia amb la innovació contínua, ha suposat una inversió pròxima a 362.000 euros i ha comptat amb finançament del 50% procedent de fons europeus NextGeneration EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El Parc Mediambiental de Reciclats del Marquesat constitueix una infraestructura clau per a la gestió i valorització de residus a la província de Conca, albergant diferents instal·lacions i línies de tractament orientades a maximitzar la recuperació de materials i reduir l’abocament.