Grup Gallo rep els estudiants de ’24h d’Innovació’ a la planta de Ta-Tung

Grup Gallo ha participat per primera vegada al repte ’24 Hores d’Innovació Barcelona CaixaBank Dualitza’ amb l’objectiu d’apropar Ta-Tung al públic jove. La companyia va plantejar un doble repte als estudiants que participen en aquesta iniciativa: com donar a conèixer Ta-Tung entre un col·lectiu que no veu la televisió tradicional i quines millores introduirien a la proposta gastronòmica que la marca ofereix actualment.

Vuit estudiants de màrqueting, publicitat i activitats comercials de l’Institut Premià de Mar van acceptar el repte d’acostar Ta-Tung a un públic jove. Joel, Yassine, Darlene, Mestressa, Kyana, Valeria, Anni i Andrea són els vuit estudiants que han desenvolupat propostes com la participació en festivals de música amb ‘foodtrucks’, l’elaboració de noves referències o fins i tot la creació d’una mascota per a Ta- Tung. Els estudiants també han presentat una estratègia d’innovació sostenible d’acord amb els ODS de l’Agenda 2030, amb propostes com un envàs biodegradable elaborat amb ingredients d’origen orgànic.

Grup Gallo, que per primera vegada ha participat en el repte ’24 Hores d’Innovació Barcelona CaixaBank Dualitza’, va destacar que “consolida així la seva aposta pel design thinking com a metodologia innovadora per identificar les necessitats del públic”.

Com a agraïment, Grup Gallo ha convidat els vuit estudiants de l’Institut Premià de Mar i els seus professors a visitar guiada a la fàbrica de Ta-Tung de Sant Vicenç dels Horts. Durant la visita, els estudiants han pogut gaudir d’un recorregut exclusiu per la fàbrica i han conegut de primera mà els processos de producció dels productes Ta-Tung.

Des de Grup Gallo han indicat que es mostren “molt satisfets amb la primera incursió en aquesta iniciativa i han recalcat la importància de mantenir una estratègia d’escolta activa per seguir atenent de primera mà les necessitats i inquietuds del consumidor”.

“Aquesta iniciativa demostra el compromís de Grup Gallo amb la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament de noves estratègies per acostar la seva marca a diferents públics, i el potencial que tenen les empreses per col·laborar amb l’educació en el desenvolupament de solucions innovadores i sostenibles”, ha afirmat Noemí García, directora de Màrqueting i Comunicació de la companyia.

Marató

Més de 1.300 persones entre alumnes i 250 docents de més de 50 instituts d’FP de tot Espanya i Portugal han participat en la quarta edició de les 24h d’Innovació Barcelona CaixaBank Dualitza, un esdeveniment organitzat i finançat pel Departament d’Educació de la Generalitat i per CaixaBank Dualitza.

Durant la celebració d’aquest repte, i al llarg de 24 hores, el talent dels alumnes d’FP ha de resoldre 24 reptes de grans empreses -entre els quals hi ha el plantejat per Grupo Gallo-. Aquesta 4a edició ha comptat amb la participació d’estudiants procedents de localitats com Barcelona, Lleó, Sant Boi de Llobregat, Lleida, Castellbisbal, Terrassa, Girona, Mislata (València), Bigastre (Alacant), Agramunt, Premià de Mar, Olesa de Montserrat, Cambrils, Mòstols, Aveiro (Portugal), Sant Joan d’Alacant o Guissona.