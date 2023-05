Grup Gallo aposta per democratitzar el consum de productes sense gluten

Cada any, a l’estat espanyol es diagnostiquen uns 4.000 nous celíacs. Segons la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), s’estima que un 1% de la població al nostre país és celíaca, però la majoria de persones afectades, fins a un 75%, no ho sap. L’infradiagnòstic és un dels principals problemes que planteja aquesta malaltia, l’únic tractament de la qual és una alimentació lliure de gluten.

Després d’un bon diagnòstic, els avenços en el tractament han estat rellevants, ja que, durant els darrers 20 anys, les opcions alimentàries dels celíacs han millorat quant a varietat i diversitat de productes, qualitat i assequibilitat de l’oferta. Aquesta fita s’ha aconseguit gràcies a companyies que s’han compromès a trobar solucions alimentàries que millorin la qualitat de vida del col·lectiu celíac, creant varietats lliures de gluten que permetessin igualar la qualitat, la textura i el sabor dels productes, assegurant una alimentació equiparable una persona no celíaca.

Grup Gallo treballa des de fa gairebé una dècada per posar a l’abast de col·lectius amb necessitats alimentàries especials una àmplia varietat de productes lliures de gluten. Començant per les varietats de pasta, elaborades on va ser la primera planta de producció exclusiva de productes sense gluten a l’estat espanyol, l’any 2014, a les quals s’han unit de forma progressiva les salses aptes per a celíacs, la pasta de llegum i les varietats de brou natural sense gluten.

Amb motiu del Dia Mundial de la Celiaquia que se celebra aquest 16 de maig, Grup Gallo, vol reafirmar la seva aposta “per la democratització del consum de productes sense gluten. Una aposta que es veu reflectida en una estratègia que té com a centre la innovació i el desenvolupament constant de productes que s’adaptin a les necessitats dels consumidors celíacs”.

En aquest sentit, des de Grup Gallo reafirmen la seva aposta i el seu compromís per la qualitat a tota la cadena de valor “des d’una matèria primera seleccionada meticulosament al camp, passant per un procés de desenvolupament innovador per elaborar una pasta de qualitat cinc estrelles”, explica Montse Santafé, Màrqueting Manager d’Healthy Food de la companyia.

Al costat de la qualitat, Santafé afegeix la varietat: “En innovació, és cada vegada més gran la preocupació per buscar productes aptes per a un consumidor celíac, com la nostra pasta de llegums, una pasta que cobreix les necessitats nutricionals perquè conté el percentatge més gran de proteïna vegetal”, conclou.

La gamma de productes sense gluten de Gallo va més enllà del conegut paquet blau, amb la implementació d’una estratègia d’innovació transversal enfocada al desenvolupament de productes de més qualitat i aptes per als consumidors celíacs en totes les categories (farina, pa ratllat, salses, pasta de llegums i vins). Cada any es diagnostiquen milers de nous casos entre la població espanyola, però la resposta de companyies com Gallo ha estat ferma, democratitzant el consum d’aliments sense gluten de qualitat, permetent que actualment una persona celíaca tingui la mateixa qualitat alimentària que una persona sense aquesta condició.

Els experts tenen clar que el context alimentari ha evolucionat de forma natural i ha canviat radicalment durant els darrers anys. Així ho considera el Xef Estrella Michelín i ambaixador de Grup Gallo, Pepe Rodríguez, que assegura que “els celíacs prenen avui el mateix menú que qualsevol altra persona perquè hem anat adaptant-lo de forma natural, sabent que tenim eines i alternatives que ens poden ajudar a canviar el que és just en una recepta, però amb el mateix gust, la mateixa qualitat i el mateix ingredient pràcticament”.

PRODUCTES ASSEQUIBLES I DE QUALITAT

Durant els darrers anys, Grup Gallo ha volgut visualitzar el compromís de la marca amb aquest col·lectiu i acompanyar-lo en totes aquelles reivindicacions en què ha pogut recolzar-los. Les condicions de vida dels celíacs han millorat ostensiblement gràcies a l’avenç en diversos fronts, i cada cop és més estreta la bretxa que separa les persones celíaques d’una alimentació equiparable a les persones que no tinguin cap restricció.

Els avenços són evidents, però encara queden assignatures pendents i marge de millora en diferents aspectes: Una persona celíaca continua estant penalitzada en l’àmbit alimentari perquè, malgrat l’esforç de companyies com Gallo en la democratització dels productes Sense Gluten amb preus assequibles, celíacs gasten 860 euros més a l’any a la cistella de la compra. Per això, enguany la FACE centra els esforços a reivindicar la necessitat d’una línia d’ajuts per atenuar aquesta discriminació, que s’ha agreujat amb la inflació global dels preus.

Álvaro Manzanos, vicepresident de FACE, agraeix la iniciativa de companyies com Grup Gallo per democratitzar el consum dels productes sense gluten amb preus assequibles: “Per a la FACE és molt important el treball d’empreses com Pastas Gallo perquè els celíacs disposin d’aliments variats, d’alta aportació nutricional i també a un preu assequible. D’aquesta manera, aconseguim que el nostre col·lectiu disposi de moltes opcions per fer una dieta segura, equilibrada i saludable”.