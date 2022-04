Grup Avintia llança AI Quality Care per al desenvolupament de projectes immobiliaris dirigits al sector sènior i sociosanitari

Grup Avintia, grup industrial del sector constructor-immobiliari, llança Avintia Immobiliària Quality Care (AI Quality Care), una nova empresa, dins de la seva divisió Immobiliària, dirigida al desenvolupament de projectes residencials i per a serveis assistencials destinats al sector sènior i a altres immobles d’ús sociosanitari.

L’objectiu d’AI Quality Care és dur a terme la planificació, realització, gestió i explotació d’edificacions destinades a residències per a persones grans, centres de dia, centres assistencials i habitatges amb serveis d’atenció a persones majors dins dels sectors denominats Sènior Living, Nursing Homes, Sènior Housing, Apartaments Tutelats per a Sènior i/o Coliving per a Sènior.

Se centraran, més concretament, en la promoció, construcció, compra i venda, transformació, arrendament i tinença dels edificis destinats a tals fins.

AI Quality Care i els seus clients podran beneficiar-se de les sinergies amb Ávita, la constructora industrialitzada de Grup Avintia. “La construcció industrialitzada és una aliada ideal per a la creació d’immobles i espais saludables, sostenibles, connectats, amb alts estàndards de qualitat i amb uns sistemes d’innovació que faciliten i optimitzen l’operació i gestió dels immobles, a més de que es disminueixen els terminis de lliurament podent posar l’immoble en funcionament en menor període de temps”, va assenyalar el director general de Avintia Immobiliària, Roberto Campos.

El sistema de construcció industrialitzada de Grup Avintia permet reduir fins a un 30% els terminis de lliurament, complir amb els compromisos financers del promotor i abordar la sostenibilitat des d’una perspectiva més àmplia, reduint un 75% els residus que es generen en les obres, integrant tecnologia per a monitorar la qualitat de l’aire o solucions que proporcionen un major confort tèrmic i acústic, entre altres. Així com solucions tecnològiques per a l’operació i manteniment de l’edifici.

Equip especialitzat

Per a reforçar aquesta nova àrea, Avintia Immobiliària està creant un equip especialitzat i amb experiència en el sector. Així, ha incorporat a Paz Membibre com a directora de negoci de Sènior Living. Membibre compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector.

És llicenciada en Kinesiologia i Fisiatria per la Universitat Nacional de Sant Martí de Buenos Aires, Diplomada en Fisioteràpia per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid, Master Executive en Direcció Comercial i Màrqueting per Esade Business School i Màster en Direcció i Innovació en el sector Salut per IE Business School.

En la seva trajectòria professional ha exercit labors de directora d’Expansió i Desenvolupament de Grup Care (Orpea), directora d’Àrea de Residències de la Tercera Edat en Grup Gedeco Avantis, directora de Desenvolupament i Innovació de Grup 5 Acció i Gestió Social, responsable d’Àrea Sociosanitària de OHL Serveis Ingesan i directora regional de Grup Vitalia Home a Madrid i Castella-la Manxa.

Segons Paz Membibre, “aquest llançament és l’aposta de Grup Avintia per la societat del benestar i cures a les persones, creant i aportant valor en tot el relacionat amb immobles dirigits a cura de les persones, a l’atenció a la salut i nous models residencials per a respondre a l’increment de l’esperança de vida, tant per a persones majors dependents com no dependents , així com per a altres serveis sociosanitaris”.