Grup Alvic adquireix Stratagem, líder francès en fabricació de taulells de cuina

Grup Alvic continua buscant l’expansió internacional amb l’adquisició de la signatura francesa Stratagem, una de les empreses líders en producció de plaques de cocció i portes a mesura a França. Alvic ja havia mostrat anteriorment la seva aposta pel país veí, un dels seus principals mercats, amb l’obertura de quatre centres de distribució (Tolosa, Baiona, Montpeller i Bordeus) en els últims anys.

Stratagem, especialitzada en la producció i distribució de plaques de cocció i portes a mesura d’alta qualitat, és una empresa fundada en 1987 en Bozouls, a la regió d’Occitània. En 2021, va generar 14 milions d’euros en ingressos, amb prop d’un centenar d’empleats i un centre de producció de 10.000 metres quadrats.

Segons els experts consultats, “les plaques de cocció laminats d’alta pressió i customizadas són un segment en plena tendència i d’alt valor per a arquitectes, interioristes i el segment de client més elevat”. Afegeixen que Alvic “torna a sorprendre el sector global amb una adquisició estratègica que potencia la seva marca i la seva oferta”.

Amb una facturació superior a 200 milions d’euros en 2021, el negoci exterior sembla tenir cada vegada més pes per a Alvic, ja que les vendes fora d’Espanya ja suposen el 65% de la facturació de la companyia de Jaén.

En els últims anys, l’empresa de superfícies ha centrat gran part dels seus esforços en el seu desenvolupament internacional, a través de creixement orgànic amb els Alvic Centers i la inversió en fàbrica i centre de distribució propis als EUA, així com a través d’adquisicions d’empreses en mercats seleccionats.

En el primer semestre de 2021, les vendes als EUA, França i el Regne Unit, tres dels principals mercats per a Alvic, van créixer un 76%, un 75% i un 73%, respectivament. A més, la companyia també continua creixent en altres mercats menors, com Corea del Sud, l’Equador o Colòmbia, on la facturació es va duplicar en aquest període.

Aquest creixement ha portat a un alt nivell de creació d’ocupació, amb un increment de la plantilla del 30% en els últims tres anys, aconseguint els 840 treballadors directes a Espanya.