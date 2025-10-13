Grup Albia va anunciar que el seu nou tanatori Crematori Rekalde Berri ja està operatiu i al servei de les famílies de Donostia. Segons va explicar, es tracta d’un nou espai concebut per a donar resposta a les necessitats actuals des d’una proposta “innovadora, respectuosa i pròxima”.
“El nostre objectiu és oferir un entorn acollidor, flexible i tecnològicament preparat perquè cada família pugui acomiadar-se com desitgi, amb llibertat i dignitat. A més, l’obertura de Rekalde Berri consolida la nostra presència en les tres capitals de País Basc, aconseguint els 10 centres funeraris a la regió”, va destacar Daniel Palacios, director general de Grup Albia.
Situat en l’Avinguda Errekalde 55, el nou tanatori-crematori es presenta com una de les instal·lacions més avançades del sector a la regió. Rekalde Berri ha estat concebut des de l’inici com un espai obert a tota mena de comiats, amb una gran sala de cerimònies que permet acollir còmodament a més de 60 assistents, una característica única a Guipúscoa.
Compta amb la primera sala immersiva instal·lada en un tanatori de País Basc, “que permet viure comiats profundament personalitzats gràcies a la projecció d’imatges, vídeos i sons dissenyats per a retre homenatge a la vida del ser estimat. Aquest entorn, al costat d’un crematori d’última generació equipat amb sistema propi de filtrat d’emissions, permet un comiat innovador i, al mateix temps, respectuosa amb l’entorn natural”, va indicar Grup Albia.
Disposa de quatre sales de velación, una d’elles convertible en sala VIP, cafeteria amb terrassa, servei d’àpats exclusiu amb menús personalitzats, aparcament i zona habilitada per a bicicletes. El centre també compta amb sales de tanatopraxia adaptades a ritus religiosos com el musulmà i àrees d’atenció emocional, així com sistemes de domòtica.
“Aquest nou centre neix amb la vocació de transformar la forma en què les famílies s’acomiaden dels seus sers estimats. Hem cuidat cada detall per a oferir una experiència acollidora, pròxima i totalment adaptada a les diferents sensibilitats, cultures i maneres d’entendre el comiat”, apunta Beatriz Alda, gerent de Grup Albia a Guipúscoa.
D’altra banda, el centre utilitza gas natural en el seu forn crematori, incorpora un sistema de filtrat de partícules que redueix de manera significativa les emissions i disposa de carregadors per a vehicles elèctrics. A més, Grup Albia ha impulsat a la regió l’ús d’urnes biodegradables, l’ús de vehicles 100% elèctrics i la col·laboració amb proveïdors locals.
“Un dels trets més valorats de Grup Albia és l’atenció emocional que ofereix a les famílies. A través de la seva Unitat d’Atenció al Dol (UAD), la companyia brinda suport psicològic professional i personalitzat durant tot un any als qui el necessitin, incloent-hi casos de dol complex com l’infantil o el vinculat a situacions especialment traumàtiques. Rekalde Berri representa el model de tanatori-crematori que marca el futur del sector: un espai modern, tecnològic, emocionalment cuidat i compromès amb el seu entorn, que posa a les persones en el centre de tot el procés”, va concloure.