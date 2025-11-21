Grup Albia lliura els II Premis Albia de Sostenibilitat

Grup Albia ha celebrat la segona edició dels Premis Albia de Sostenibilitat, amb l’objectiu de reconèixer i visibilitzar iniciatives en matèria de medi ambient, de responsabilitat social i de bon govern que contribueixin a un futur més sostenible.
Va assenyalar que per primera vegada els premis han rebut candidatures internacionals, “reflex del creixent interès global per impulsar iniciatives que promoguin models i sectors més sostenibles, tant amb l’entorn com amb la societat”.
Isabel Moreno, física i meteoròloga, va ser l’encarregada de conduir la trobada, que va reunir a prop de 200 persones, representants d’empreses i entitats amb impacte o amb el potencial d’impactar en la indústria funerària en matèria de sostenibilitat.
Daniel Palacios, director general de Grup Albia, va destacar que “el gran acolliment d’aquesta segona edició confirma que existeix un compromís real per part del sector per a avançar cap a un model més responsable, més humà i més sostenible. Els projectes que hem conegut demostren que la innovació i la sensibilitat poden anar de bracet, i que la sostenibilitat ja forma part del present de la indústria funerària”.
Els premis van reconèixer cinc iniciatives. D’una banda, Valkyrias de la Mar com a millor projecte amb consciència mediambiental. Com a millor producte per a un comiat més sostenible es va reconèixer la labor de Zoèpure. Facultatieve Technologies va rebre el guardó a millor innovació. PFB Serveis Funeraris va recollir el premi a millor iniciativa d’atenció i acompanyament emocional i, finalment, Segi Hiru va ser guardonada per l’impuls de l’impacte social.
Així mateix, Grup Albia va aprofitar l’ocasió per a atorgar tres reconeixements honorífics especials. El primer va ser lliurat a Cris contra el càncer, pel seu compromís en la recerca contra aquesta malaltia; el segon al programa de televisió ‘Aquí la Terra’, per traslladar la importància d’entendre el nostre entorn i adoptar hàbits responsables; i, l’últim, a la Unitat Militar d’Emergències, pel seu treball en incendis, inundacions, terratrèmols i crisis humanitàries, així com per la seva valuosa ajuda durant la pandèmia.
Per part seva, Carlos Gallego, director de sostenibilitat, comunicació i màrqueting va apuntar que “aquesta segona edició consolida els Premis Albia de Sostenibilitat com un punt de trobada per als qui creïn en un progrés basat en la innovació, el respecte a l’entorn i el compromís amb les persones”.
Grup Albia va indicar que aspira a consolidar aquests premis com un referent, dins i fora del sector, contribuint a visibilitzar la labor de la indústria funerària, cada dia més compromesa amb la cura del planeta i de la societat.