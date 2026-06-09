L’IBEX-35 es manté prop de màxims històrics i diverses companyies del selectiu continuen oferint un ampli potencial en bossa segons el consens d’analistes. Entre elles destaquen Grifols, Fluidra, Rovi i Cellnex, que figuren com alguns els valors amb més potencial a dotze mesos. Grifols encapçala les perspectives de pujada dins de l’IBEX-35. El consens situa el seu preu objectiu en 15,35 euros per acció, enfront d’una cotització actual de 8,97 euros, la qual cosa implica un potencial de revaloració pròxim al 71,1%.

A continuació se situa Fluidra, que presenta també un recorregut significatiu. El seu preu objectiu mitjà aconsegueix els 26,05 euros per acció, la qual cosa suposa un potencial alcista del 41,65% respecte als 18,39 euros en els quals cotitza actualment.

Per part seva, Laboratoris Rovi compta amb un preu objectiu de 79,53 euros per acció. Enfront d’una cotització actual de 58,70 euros, el consens de mercat li atribueix un potencial de revaloració pròxim al 35,5%.

Cellnex completa el grup de companyies amb recorregut potencial més elevat dins del selectiu. Els analistes fixen un preu objectiu mitjà de 37,30 euros per acció, la qual cosa suposa una expectativa de pujada pròxima al 31,8% respecte al seu preu actual de 28,30 euros.

En conjunt, el consens de mercat apunta al fet que setze companyies de l’Ibex 35 compten amb un potencial de revaloració superior al 10% a dotze mesos, en un context en el qual els analistes continuen ajustant les seves valoracions sobre la renda variable espanyola.