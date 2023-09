Grant Dalton: “Si preguntem a l’Emirates Team New Zealand on hauríem de defensar la Copa si la guanyem, dirien que a Barcelona”

El CEO de l’entitat organitzadora de l’America’s Cup, Grant Dalton, va desgranar en la seva última visita a Madrid els motius del retorn de l’Esdeveniment a Europa amb l’elecció de Barcelona com a ciutat amfitriona de la seva pròxima edició, que es disputarà a la ciutat entre els mesos d’agost i octubre de 2024. El màxim responsable d’America’s Cup Events (ACE) i de l’equip Defensor del títol, Emirates Team New Zealand, va destacar que la “unitat institucional” i l’aposta de la capital catalana “per la sostenibilitat i la diversitat” van ser alguns dels factors que van acabar decantant la balança a favor de la candidatura; al mateix temps que va fer valdre la ràpida adaptació de la seva tripulació i el seu equip de terra que, segons va revelar, es decantarien unànimement per repetir seu si el sindicat neozelandès aconseguís revalidar la seva corona l’any vinent.

“Si els preguntéssim, tots dirien que Barcelona. Tots els equips estimen viure a Barcelona, la seva cultura, gastronomia i clima”, va afirmar sense dubtar-ho el principal responsable de l’equip kiwi, que somia amb “recuperar el llegat de Barcelona’92” i que, de la mateixa manera que van fer llavors els Jocs Olímpics, també ha aconseguit posar d’acord a totes les administracions: “És la primera vegada que totes s’ajunten des de 1992. És increïble”. Segons Dalton, aquest “esperit olímpic” també roman intacte entre la ciutadania gràcies al record inesborrable d’un programa de voluntariat, que els ha servit d’inspiració: “Nosaltres ja tenim més de 3.000 voluntaris registrats i això serà molt important per a preservar també el llegat de l’America’s Cup”, va afegir.

Una altra de les vies per a perpetuar l’Esdeveniment en la memòria col·lectiva de la ciutat passa per la sostenibilitat. Especialment, amb la implementació dels vaixells de suport amb foils propulsats amb hidrogen Chase Zero, desenvolupats per Emirates Team New Zealand en col·laboració amb Toyota. Un projecte concorde a “l’aposta de Barcelona per impulsar l’economia blava”; un altre dels motius que van prevaler en la seva decisió per damunt fins i tot de raons esportives.

“Sempre cal mirar més enllà del títol”, va confessar un Dalton, que aspira a “fer créixer aquest esport” encara que per a això hagués de prendre una decisió “difícil” com la de renunciar a defensar el trofeu en aigües del seu país. I és que Barcelona és, segons les seves paraules, una “ciutat que es deixa voler, amb unes condicions excel·lents per a navegar i una gent increïble, una de les ciutats més famoses del món, la joia del Mediterrani”.

Talent

En sintonia amb l’aposta de la capital per la diversitat, el CEO de ACE va advocar per la inclusió de la dona en la America’s Cup per sobre de qualsevol quota de gènere i va defensar la creació del primer esdeveniment femení en la centenària història del trofeu més antic del planeta, la Puig Women’s America’s Cup, que reunirà a Barcelona entre el 4 i el 16 d’octubre de 2024 a una dotzena de tripulacions compostes exclusivament per dones.

Dalton va apostar per un format de competició “només de dones” a bord dels monocascs amb foils AC40 on poden mostrar “el seu talent” i poder també arribar a l’America’s Cup. “No crec en les quotes. Seria degradant pensar que algú és aquí perquè forma part d’una”, va afirmar el llorejat regatista neozelandès, qui es va mostrar “orgullós de ser els primers organitzadors” que aposten per una competició femenina a l’America’s Cup. I de “fer-ho de manera adequada”, amb “cobertura en directe” per televisió i la presència d’un equip espanyol que influirà en l’“èxit” d’aquesta. “Especialment si guanyen”, va concloure.